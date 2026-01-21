روجينا تتحدى نفسها بشخصية معقدة في رمضان 2026

تواصل النجمة روجينا حضورها القوي في دراما رمضان، حيث تخوض سباق مسلسلات رمضان 2026 بشخصية جديدة ومختلفة، بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها خلال المواسم الرمضانية الماضية، مؤكدة سعيها الدائم لتقديم أدوار غير نمطية، ويرصد الموجز التفاصيل.

روجينا تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «حد أقصى»

تجسد روجينا في مسلسل «حد أقصى» شخصية تحمل اسم «صباح»، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026، مشيرة إلى أن هذا الدور يُعد من أكثر الشخصيات تعقيدًا في مشوارها الفني، نظرًا لما يحمله من أبعاد إنسانية ونفسية متشابكة.

أصعب شخصية في مسيرة روجينا الفنية

وأوضحت روجينا أن شخصية «صباح» وضعتها أمام تحدٍ غير مسبوق، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تجد فيها صعوبة في الحديث عن تفاصيل الشخصية قبل عرض العمل، بسبب حساسية الدور وتشابك أبعاده النفسية والإنسانية.

«أمثل على أطراف أصابعي».. روجينا تصف تجربتها

وفي تصريحاتها، أكدت روجينا أن الدور فرض عليها أداءً مختلفًا، قائلة إن الشخصية جعلتها «تمثل على أطراف أصابعها»، لما تتطلبه من دقة شديدة وتوازن حساس بين المشاعر المتناقضة، مشيرة إلى أن هذه التركيبة تمنح الشخصية جاذبية خاصة لدى الجمهور.

شخصية تجمع بين التناقضات والإنسانية

وأضافت أن شخصية «صباح» تجمع بين القوة والضعف، والغرابة والإنسانية في آنٍ واحد، وهو ما يمنحها عمقًا نفسيًا يجعلها قريبة من المشاهد رغم اختلافها وتعقيدها، مؤكدة أن قصة الشخصية قادرة على شد انتباه الجمهور منذ الحلقات الأولى.

أبطال وصناع مسلسل «حد أقصى»

يشارك في بطولة مسلسل «حد أقصى» نخبة من النجوم، أبرزهم محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، فدوى عابد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج مايا أشرف زكي، ومن المنتظر أن يكون من أبرز الأعمال الدرامية في موسم رمضان 2026.