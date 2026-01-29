محافظ المنيا ونائب وزير الصحة يستعرضان مؤشرات سكان 2025 وخطط ضبط النمو

بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، مع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، مؤشرات القضية السكانية لعام 2025، إلى جانب استعراض جهود وخطط الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للحد من الزيادة السكانية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بجودة حياة المواطنين.



وأكد المحافظ أن القضية السكانية تمثل أولوية قصوى على أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة، وتحظى بمتابعة دورية ومستمرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين جميع الجهات والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات السكانية وتحقيق المستهدفات الوطنية.

اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

وشارك اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور نائب وزير الصحة، وبمشاركة عدد من قيادات وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، من بينهم أحمد خيري مساعد نائب الوزير، والدكتور ياسر جمال مدير عام المتابعة، والدكتورة سحر يوسف مدير عام التخطيط، والدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وأماني محمد فتحي مقرر فرع المجلس بالمحافظة.

تحسن تدريجي في المؤشرات رغم التحديات



وأكد السكرتير العام أن القضية السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية للتنمية الشاملة، لارتباطها الوثيق بمعدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن المؤشرات السكانية، رغم التحديات، بدأت تشهد تحسنًا ملموسًا يعكس جدية الأجهزة التنفيذية في التعامل مع هذا الملف الحيوي.

عرض شامل للمؤشرات السكانية والصحية



وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي المؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية ومحافظة المنيا، متناولة معدلات المواليد والوفيات، والزيادة الطبيعية، وأعداد السيدات في سن الإنجاب، ومعدلات الحماية والإنجاب الكلي، مؤكدة تحسن مؤشر الوفيات بالمحافظة، بما يعكس تطور مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تقدم ملموس بالمراكز المستهدفة

وأعربت نائب وزير الصحة عن تقديرها للتعاون المثمر مع محافظة المنيا، مشيرة إلى أن مؤشرات المحافظة تشهد تحسنًا واضحًا، لافتة إلى نجاح الجهود في تحويل مركز مغاغة من منطقة حمراء إلى صفراء خلال عام 2025، وعدم بقاء سوى مركز ملوي ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على فاعلية التدخلات المنفذة.

استهداف التوعية وتنظيم الأسرة بنسبة 100%

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن الوزارة تستهدف الوصول بنسب التوعية والمشورة وتنظيم الأسرة إلى 100%، موجهة بضرورة دعم القوى البشرية العاملة بهذا المجال، والتوسع في العيادات المتنقلة خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، ورفع معدل التغطية الطبية الذي بلغ حاليًا 84%، مع السعي لتحقيق تغطية كاملة من خلال زيادة أيام العمل والاستعانة بأطباء القطاع العلاجي والجامعات والقطاع الخاص، إلى جانب فرق التمريض والقابلات لسد الفجوات الخدمية.



رسائل سكانية لتعزيز الوعي المجتمعي

وشددت نائب وزير الصحة على أهمية نشر الرسائل السكانية الأساسية، وفي مقدمتها المباعدة الصحية بين فترات الحمل من 3 إلى 5 سنوات، وتأجيل الحمل الأول حتى الاستعداد الصحي والنفسي، واستخدام الوسائل طويلة المدى بعد الولادة مباشرة، إلى جانب تعزيز المشورة الأسرية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية بمحافظة المنيا تضاف إلى النجاحات المحققة في ملفات محو الأمية، وخفض كثافات الفصول، والحد من التسرب من التعليم، ودعم الشباب للالتحاق بسوق العمل.

الولادات القيصرية تحت المجهر

كما أكدت الألفي أهمية التعامل الجاد مع ملف الولادات القيصرية لما يمثله من مخاطر صحية على الأم والطفل والمجتمع، داعية إلى دعم الولادة الطبيعية الآمنة، ورفع الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والحد من التدخلات الجراحية غير المبررة التي قد ترفع معدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة.



إشادة بفعاليات «يوم السكان المصري»

وفي ختام الاجتماع، أشادت نائب وزير الصحة بالأنشطة والجهود التي نُفذت خلال «يوم السكان المصري» اليوم 28 يناير، تحت شعار «تنمية الأسرة دي حكايتنا.. وسلامة ولادنا دي مسؤوليتنا»، والذي نُفذ بالتزامن في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدة أهمية استمراره بشكل شهري مع ضرورة قياس الأثر المجتمعي لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

