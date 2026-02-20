تسمم 61 شخصًا بمشروب "البوظة" في سوهاج: ضبط البائع وإحالة الواقعة للنيابة

شهدت قرية المساعيد بمركز جرجا في محافظة سوهاج، يوم الجمعة 20 فبراير 2026، واقعة تسمم جماعي بعد تناول 61 شخصًا مشروب "البوظة" من أحد الباعة الجائلين، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية والجهات الصحية للتعامل مع الأزمة بشكل عاجل، ويستعرض الموجز التفاصيل.

تفاصيل الواقعة

تم نقل الحالات المصابة إلى مستشفى جرجا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث أشارت التقارير الأولية إلى أن المصابين جميعهم من أهالي قرية المساعيد وبحسب مصادر محلية، تباينت حالات المصابين بين الغثيان والقيء وآلام البطن، إلا أن جميع الحالات كانت مستقرة بعد تقديم الإسعافات الأولية.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المشروب الذي تسبب في التسمم لم يلتزم بمعايير النظافة، الأمر الذي أدى إلى انتشار البكتيريا أو السموم فيه، مما تسبب في إصابة 61 شخصًا بشكل جماعي خلال فترة قصيرة.

ضبط البائع واتخاذ الإجراءات القانونية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط البائع المسؤول عن بيع المشروب، وأُحيل على الفور إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد لواء طارق راشد، محافظ سوهاج، خلال تفقده لمستشفى جرجا، أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وأعطى توجيهاته لمتابعة حالتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء التام.

رافق المحافظ خلال الزيارة كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، واللواء أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة جرجا، لتفقد الحالات والتأكد من سلامة الإجراءات الطبية المتخذة.

توجيهات المحافظ والرقابة على الأسواق

شدد محافظ سوهاج على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والباعة الجائلين، لضمان سلامة المواطنين ومنع أي مخالفات صحية قد تهدد الأمن الصحي، وأكد أن أي تقصير أو إهمال سيتم التعامل معه بحزم، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات تهدد صحة المواطنين.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة التحقيقات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك الوقوف على سلامة المنتجات الغذائية المعروضة والتأكد من التزام الباعة بالمعايير الصحية.

متابعة إعلامية ورصد مستمر

من جانبها، تقدم وسائل الإعلام المحلية تغطية مستمرة للأحداث في سوهاج، بما يشمل متابعة أسعار السلع الأساسية، والأحداث الحياتية والصحية، وأخبار المحافظات، مع رصد شامل لأي أزمات صحية أو غذائية، مثل ما حدث في حادثة "البوظة" بمدينة جرجا.

حالة تسمم 61 شخصًا في سوهاج تبرز أهمية الرقابة على المنتجات الغذائية والالتزام بمعايير الصحة والسلامة، خاصة مع انتشار الباعة الجائلين. تعاون الأجهزة الأمنية مع الجهات الصحية كان حاسمًا في السيطرة على الأزمة وضمان تقديم العلاج اللازم للمصابين، مع ضمان متابعة التحقيقات القانونية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.