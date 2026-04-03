سرقة العبور الغامضة.. ذكاء الجاني يربك الشرطة وتحقيقات موسعة تقلب هوية صاحب البطاقة

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها المكثفة لكشف ملابسات واقعة سرقة تعرض لها مندوب شحن، بعد الاستيلاء على أوردر يحتوي على 4 هواتف محمولة بقيمة 96 ألف جنيه داخل نطاق قسم شرطة أول العبور، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بسبب طريقة التنفيذ الغامضة.

وتبين من البلاغ أن المتهم قام بطلب المنتجات من شركة الشحن، وعند وصول المندوب لتسليم الطلب، استلم المتهم الشحنة ثم فاجأه بالفرار من الشقة عبر البلكونة، في مشهد سريع ومخطط له بدقة.



بلاغ رسمي وتحركات أمنية عاجلة



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العبور يفيد بورود بلاغ من مندوب شحن يفيد بتعرضه لعملية نصب وسرقة أثناء تسليم أوردر داخل دائرة القسم.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص بيانات العميل بعد الحصول على تفويض رسمي من شركة الشحن، وتبين أن البيانات تخص طالبًا بالمرحلة الثانوية مقيم بمحافظة الإسكندرية، إلا أن المفاجأة كانت في اكتشاف تحرير محضر سابق بفقدان بطاقة الرقم القومي الخاصة به منذ العام الماضي في محافظة مطروح.



مراجعة كاميرات وتحقيقات موسعة لكشف الجاني الحقيقي



تكثف الأجهزة الأمنية جهودها حاليًا لمراجعة كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، بهدف تحديد أوصاف المتهم الحقيقي، خاصة مع وجود احتمالية لاستخدام هوية مزيفة في تنفيذ الجريمة.

كما كشفت التحريات أن المتهم استأجر الشقة محل الواقعة باستخدام بيانات البطاقة الشخصية، ثم نفذ عملية الاستيلاء على الهواتف وفر هاربًا من البلكونة، وهو ما أكدته المعاينة الميدانية لمكان الحادث.



القبض على صاحب الشقة ومتابعة أطراف جديدة في القضية



وفي إطار تطورات التحقيقات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب الشقة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لضبط الشاب صاحب البطاقة المتداولة في الواقعة، تمهيدًا لإجراء مواجهات قانونية بين جميع الأطراف.

وتسعى جهات التحقيق إلى عقد مواجهات مباشرة بين مندوب الشحن، وصاحب الشقة، والشاب المنسوب إليه استخدام البطاقة، للوصول إلى الحقيقة الكاملة وتحديد المسؤول الحقيقي عن الواقعة.



دفاع قانوني: الطالب بريء ومؤشرات تنفي الاتهام



من جانبه، أكد محامي مندوب الشحن أن المؤشرات الأولية ترجح براءة الطالب صاحب البطاقة، مشيرًا إلى أن المتهم الحقيقي هو من استغل بياناته لتنفيذ الجريمة، وأن التحقيقات تسير في اتجاهات متعددة لكشف الحقيقة.

كما أكدت أسرة الطالب أنه بريء تمامًا من الواقعة، موضحة أن بطاقة الرقم القومي الخاصة به مفقودة منذ فترة وتم تحرير محضر رسمي بذلك، وأنه كان يؤدي امتحانًا دراسيًا في نفس توقيت حدوث الواقعة، وهو ما يمكن إثباته من سجلات المدرسة ومنصة الامتحانات الإلكترونية.



تحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة



تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة، في ظل تضارب الروايات وظهور مؤشرات جديدة قد تقلب مسار القضية بالكامل، وسط ترقب لمعرفة هوية الجاني الحقيقي في واحدة من أكثر وقائع السرقة إثارة للجدل داخل محافظة القليوبية مؤخرًا.