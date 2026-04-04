الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة فيديوهات التعدي في الشرقية.. خلافات أسرية وراء الوقائع

خلافات أسرية.. كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن أحدهما ادعاء سيدة بتعرضها للاعتداء داخل منزلها، بينما تناول الآخر مزاعم بتعرض عامل للضرب والتأثير على مجريات التحقيقات في محافظة الشرقية. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف الحقيقة والتعامل مع الشائعات المتداولة على السوشيال ميديا.



خلافات أسرية.. تفاصيل واقعة التعدي على ربة منزل بالزقازيق



بالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 مارس الماضي، تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من سيدة (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز)، أفادت خلاله بتضررها من شقيق زوجها وزوجته، لقيامهما باقتحام منزلها والتعدي عليها بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابتها بجروح وسحجات وكدمات متفرقة، باستخدام سلاح أبيض.

وكشفت التحريات أن الواقعة نشبت بسبب خلافات عائلية بسيطة تتعلق بـ"لهو الأطفال"، لكنها تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين.



خلافات أسرية.. ضبط المتهمين واعترافات متبادلة



تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم الرئيسي وزوجته، حيث عُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، متهمًا الشاكية بالتعدي عليه وشقيقه بالسب.

في المقابل، نفت زوجته تورطها في الواقعة، وأرجعت اتهام السيدة لها إلى نفس الخلافات الأسرية القائمة بينهما.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث بشكل كامل.



خلافات أسرية.. فيديو ثانٍ يكشف مشاجرة بسبب خلافات عائلية



وفي واقعة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله، زعم فيه أحد الأشخاص تعرضه للاعتداء بالضرب، مع اتهام بعض الأطراف بالتأثير على مجريات التحقيقات في القضية.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 21 أكتوبر 2025، حيث تلقى مركز شرطة أبو حماد بلاغًا من عامل، أفاد بتعرضه للضرب على يد زوج شقيقته وآخرين.



خلافات أسرية.. تبادل اتهامات بين الطرفين



باستدعاء المشكو في حقهم، أكدوا أن الواقعة كانت مجرد مشاجرة نتيجة خلافات عائلية، وأن الطرفين تبادلا الاتهامات خلال الواقعة.

كما تم إعادة استدعاء المتهم الرئيسي، والذي نفى الاتهامات الموجهة إليه، واتهم الشاكي بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشهير به والإساءة إلى سمعته.



الإجراءات القانونية مستمرة



أكدت الجهات الأمنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعتين، مع استمرار التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة، لكشف الحقيقة كاملة واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية



تعكس الواقعتان مدى خطورة تصاعد الخلافات الأسرية وتحولها إلى اعتداءات جسدية، إلى جانب دور مواقع التواصل الاجتماعي في تضخيم الأحداث قبل التحقق من حقيقتها. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التعامل الحاسم مع مثل هذه الوقائع، وضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة.