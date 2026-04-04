التطبيق بدءًا من إبريل الجاري.. تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة لكل شريحة

أسعار الكهرباء الجديدة لكل شريحة .. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، قد استلزمت من الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتباراً من شهر أبريل الحالي.

وقد أكدت الوزارة أنها كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، تمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وان تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا.

وفي هذا السياق، فقد ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط.

أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي السعر تثبيت الشريحة الأولى (0 - 50 كيلو وات) 68 قرشاً تثبيت الشريحة الثانية (51 - 100 كيلو وات) 78 قرشاً تثبيت الشريحة الثالثة (101 - 200 كيلو وات) 95 قرشاً تثبيت الشريحة الرابعة (201 - 350 كيلو وات) 1.55 جنيه تثبيت الشريحة الخامسة (351 - 650 كيلو وات) 1.95 جنيه تثبيت الشريحة السادسة (651 - 1000 كيلو وات) 2.10 جنيه زيادة الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات) بنسبة 16% من 2.33 إلى 2.58 جنيه زيادة شريحة العدادات الكودية بنسبة 28% من 2.14 إلى 2.74 جنيه

أسعار الكهرباء للقطاع التجاري

الشريحة الأولى من 85 قرشاً إلى 162 قرشاً بزيادة 91%

الشريحة الثانية من 168 قرشاً إلى 216 قرشاً بزيادة 28.5%

الشريحة الثالثة من 220 قرشاً إلى 324 قرشاً بزيادة 47%

الشريحة الرابعة من 227 قرشاً إلى 274 قرشاً بزيادة 20.7%

الشريحة الخامسة من 233 قرشاً إلى 279 قرشاً بزيادة 19.7%

وتطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.

وتؤكد الوزارة أنه لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية، وذلك حرصا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي او التجاري أو الصناعي

