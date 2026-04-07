مدينة مصر تعلن إطلاقDay 2 Night (D2N) أول مجمع تجاري متكامل داخل مشروع سراى

أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA)، عن إطلاق مشروعها الجديد Day 2 Night (D2N)، والذي يعتبر أول مجمع تجاري متكامل تطوره الشركة داخل مشروع سراى، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجيتها لتعزيز العروض التجارية وتطوير بيئة الأعمال داخل المشروع، وتقديم مجتمعات عمرانية متكاملة توفرخدمات تجارية ومهنية متطورة تُلبي احتياجات السكان ورواد الأعمال.



يتمتع مشروع Day 2 Night (D2N) بموقع استراتيجي داخل منطقة الأعمال Sarai Business District في مشروع سراى، ويمتد على مساحة 21,720 متر مربع، ويحظى المشروع بواجهة مباشرة على محور الأمل، مما يضمن سهولة الوصول، ويعزز من جاذبيته كوجهة تجارية حيوية داخل المشروع تقدم مزيج متكامل يجمع بين أنشطة الأعمال ونمط الحياة العصري.

مدينة مصر



وتم تصميم Day 2 Night (D2N) ليكون وجهة متكاملة تجمع بين مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية والإدارية في مكان واحد، حيث يضم مكاتب ادارية، ووحدات تجارية إلى جانب مطاعم وكافيهات متنوعة ، بالإضافة إلى مرافق للصحة واللياقة البدنية وعيادات طبية، بما يساهم في خلق بيئة ديناميكية تخدم مختلف الفئات من أصحاب الأنشطة التجارية ورواد الأعمال والسكان والزوار.

ويوفر المشروع مساحات متنوعة من الوحدات تلبي احتياجات مختلف الأنشطة، حيث تبدأ مساحات العيادات من 42 مترًا مربعًا وتصل إلى 217 مترًا مربعًا، فيما تتراوح مساحات الوحدات التجارية بين 44 و300 متر مربع، بينما تبدأ مساحات المكاتب الإدارية من 46 مترًا مربعًا وتصل إلى 252 مترًا مربعًا.

وتعليقًا على ذلك صرح عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلًا: "يمثل إطلاق مشروع Day 2 Night (D2N) خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة شركة مدينة مصر نحو تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على تنويع الخدمات وتعزيز بيئة الأعمال.

عبدالله سلام

نسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم تجربة تجارية ومهنية متكاملة داخل مشروع سراى، بما يلبي تطلعات العملاء ويواكب متطلبات السوق المتنامية، مع التركيز على خلق قيمة مستدامة لكافة الأطراف".

وأضاف: "نحرص في شركة مدينة مصر على تطوير مشروعات تدعم التحول نحو مجتمعات متعددة الاستخدامات، حيث لم يعد العميل يبحث فقط عن وحدة تقليدية، بل عن تجربة متكاملة تجمع بين العمل والحياة والخدمات في مكان واحد.

ويأتي مشروع Day 2 Night (D2N) ليعكس هذا التوجه من خلال تقديم بيئة أعمال عصرية مدعومة ببنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يواكب خطط التنمية العمرانية في شرق القاهرة".



ويعتبر مشروع "سراى" أحد أبرز مشروعات شركة مدينة مصر في شرق القاهرة، حيث يعتمد تصميمه على مفهوم غير مسبوق من خلال إضفاء الطابع الشخصي على تجربة المعيشة للقاطنين كل وفق احتياجاته ومتطلباته، حيث يجمع المشروع بين نمط الحياة العصرية النابض والهدوء الذي يميز الضواحي، بالإضافة إلى العديد من الخيارات من حيث المساحات والوحدات التي تشمل الشقق السكنية، S-Villas، التاون هاوس، وغيرها، وسط مساحات خضراء شاسعة، ويقع المشروع على طريق القاهرة - السويس ومحور الأمل، على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع، ويتمتع المشروع بموقع متميز في القاهرة الجديدة، على بعد 5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، و10 دقائق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و15 دقيقة من الطريق الدائري، بما يضمن سهولة الوصول.