موعد التقديم في رياض الأطفال 2026-2027 رسميًا.. خطوات التسجيل الإلكتروني والشروط الكاملة

يشهد موعد التقديم في رياض الأطفال 2026-2027 اهتمامًا واسعًا من أولياء الأمور في مصر، بالتزامن مع الاستعدادات المبكرة لانطلاق العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، حيث يسعى الجميع لمعرفة المواعيد الرسمية وخطوات التقديم لضمان التحاق أبنائهم بالمدارس في الوقت المحدد.



موعد التقديم في رياض الأطفال 2026-2027



أعلنت المديريات التعليمية، التابعة لـوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد بداية من يوم الإثنين 1 يونيو 2026، على أن يستمر التقديم حتى الخميس 2 يوليو 2026.

ويتم التقديم بشكل إلكتروني كامل عبر المنصة الرسمية للوزارة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور، دون الحاجة للتوجه إلى المدارس في المرحلة الأولى.



خطوات التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال



لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح، يجب على أولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

إنشاء حساب إلكتروني خاص بولي الأمر

تسجيل بيانات الطفل بدقة (الاسم – الرقم القومي – تاريخ الميلاد)

اختيار المدرسة أو الإدارة التعليمية المراد التقديم بها

حفظ البيانات ومتابعة نتيجة القبول لاحقًا

ويشترط بعد القبول المبدئي التوجه إلى المدرسة لتقديم الملف الورقي واستكمال الإجراءات.



موعد التقديم للصف الأول الابتدائي 2026



بالتزامن مع رياض الأطفال، حددت المديريات التعليمية يوم الخميس 28 مايو 2026 موعدًا لبدء التقديم للصف الأول الابتدائي، مع التأكيد على ضرورة التسجيل الإلكتروني أولًا، قبل تسليم الأوراق المطلوبة في المدارس.



مواعيد التقديم للمدارس الخاصة والدولية



تشمل خطة التقديم مختلف أنواع المدارس، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

بدء التقديم في المدارس الرسمية والخاصة واليابانية: 4 يونيو 2026

انتهاء التقديم: 9 يوليو 2026

أما المدارس الدولية ومدارس المتفوقين، فتلتزم بالجدول الزمني الخاص بها، وفقًا لما يتم الإعلان عنه عبر المواقع الرسمية لكل مدرسة.



مواعيد تسليم الملفات للمرحلة الإعدادية



شددت الإدارات التعليمية على ضرورة الالتزام بمواعيد تسليم الملفات، خاصة لطلاب المرحلة الإعدادية، وجاءت كالتالي:

25 يونيو 2026: آخر موعد لتسليم ملفات الدور الأول

13 أغسطس 2026: آخر موعد لتسليم ملفات الدور الثاني

وذلك لضمان انتظام الدراسة وعدم حدوث تأخير في القيد المدرسي.



ضوابط مهمة يجب الالتزام بها



أكدت المديريات التعليمية عددًا من القواعد الأساسية التي يجب على أولياء الأمور مراعاتها، أبرزها:

الالتزام بالمواعيد الرسمية المعلنة للتقديم

استكمال التسجيل الإلكتروني قبل التوجه للمدرسة

متابعة الموقع الرسمي للوزارة بشكل مستمر

الالتزام بشروط كل نوع من المدارس (حكومي – خاص – دولي)



نصائح مهمة لأولياء الأمور قبل التقديم



ينصح الخبراء بضرورة تجهيز كافة الأوراق المطلوبة مسبقًا، مثل شهادة الميلاد المميكنة وصور بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونيًا لتفادي أي أخطاء قد تؤدي إلى رفض الطلب.

كما يُفضل التقديم في الأيام الأولى لتجنب الضغط على الموقع الإلكتروني، وضمان فرصة أكبر في اختيار المدارس المتاحة.

مع بدء العد التنازلي لفتح باب التقديم، يصبح الالتزام بالمواعيد والإجراءات الرسمية أمرًا ضروريًا لضمان قبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، خاصة في ظل الإقبال الكبير سنويًا على المدارس الحكومية والخاصة في مختلف المحافظات.