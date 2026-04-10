أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 21 يسجل 7190 جنيهًا في بداية التعاملات

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي، بعد موجة من التذبذبات التي ضربت سوق المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، وسط متابعة مكثفة من المستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء أو الادخار، ويظل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر بحثًا في السوق المصرية، نظرًا لكونه الأكثر تداولًا وانتشارًا بين مختلف الفئات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو 7190 جنيهًا للشراء و7140 جنيهًا للبيع، ليواصل استقراره عند هذه المستويات المرتفعة نسبيًا، بعد الزيادات الأخيرة التي شهدها السوق المحلي متأثرًا بالتحركات العالمية وسعر صرف الدولار.

ويُعد عيار 21 المؤشر الأهم لحركة السوق في مصر، حيث يعتمد عليه الكثير من المواطنين سواء في الشراء بغرض الزينة أو الاستثمار، ما يجعله محور الاهتمام اليومي لمتابعي أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة

جاءت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 8217 جنيهًا للشراء، و8161 جنيهًا للبيع

8217 جنيهًا للشراء، و8161 جنيهًا للبيع عيار 22: 7532 جنيهًا للشراء، و7479 جنيهًا للبيع

7532 جنيهًا للشراء، و7479 جنيهًا للبيع عيار 21: 7190 جنيهًا للشراء، و7140 جنيهًا للبيع

7190 جنيهًا للشراء، و7140 جنيهًا للبيع عيار 18: 6163 جنيهًا للشراء، و6117 جنيهًا للبيع

6163 جنيهًا للشراء، و6117 جنيهًا للبيع عيار 14: 4793 جنيهًا للشراء، و4753 جنيهًا للبيع

وتعكس هذه الأسعار حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام السابقة، مع استمرار الترقب لأي تحركات جديدة في السوق.

سعر الجنيه الذهب والأونصة اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 57520 جنيهًا للشراء و57120 جنيهًا للبيع، ليظل من الخيارات المفضلة لدى المستثمرين الراغبين في الادخار طويل الأجل.

أما على المستوى العالمي، فقد سجلت الأونصة نحو 4758 دولارًا للشراء و4757.5 دولارًا للبيع، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حركة الأسعار داخل السوق المحلية.

سعر الدولار وتأثيره على الذهب

بلغ سعر الدولار اليوم في السوق نحو 53.2 جنيهًا للشراء و53.1 جنيهًا للبيع، ويُعد أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب داخل مصر، حيث ترتبط الأسعار المحلية ارتباطًا وثيقًا بسعر الصرف إلى جانب السعر العالمي للمعدن.

توقعات سوق الذهب في الفترة المقبلة

يرى خبراء سوق الذهب أن الأسعار قد تشهد تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، سواء بالارتفاع أو التراجع، وفقًا لتغيرات السوق العالمية والتطورات الاقتصادية، خاصة مع استمرار التوترات الدولية التي تدعم الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وينصح المتخصصون بمتابعة الأسعار بشكل يومي قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها السوق، لضمان تحقيق أفضل قيمة ممكنة سواء للمستثمرين أو المقبلين على شراء المشغولات الذهبية.

تبقى أسعار الذهب في مصر مرهونة بعدة عوامل محلية وعالمية، ما يجعل متابعة التحديثات اليومية أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، سواء بهدف الاستثمار أو الادخار أو حتى الشراء للاستخدام الشخصي.