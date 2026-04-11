إجازة عيد القيامة 2026.. تعطيل الدراسة للطلاب والمعلمين الأقباط الأحد بجميع المدارس

قرار رسمي بمنح إجازة للأقباط في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منح إجازة رسمية غدًا الأحد للطلاب والمعلمين الأقباط في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة الاحتفال بـعيد القيامة المجيد، في إطار حرص الدولة على مراعاة المناسبات الدينية لكافة المواطنين.

وأكدت الوزارة أن القرار يشمل كافة المراحل التعليمية، مع السماح للمعلمين الأقباط بالحصول على إجازة رسمية خلال هذا اليوم، بما يتيح لهم المشاركة في الاحتفالات الدينية دون أي عوائق.

تعليمات مشددة للمدارس بشأن الامتحانات

وفي سياق متصل، شددت وزارة التربية والتعليم على جميع الإدارات والمدارس بضرورة الالتزام الكامل بعدم عقد أي امتحانات أو تقييمات خلال أيام أعياد المسيحيين، وذلك تنفيذًا للتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.

ويأتي هذا التوجيه لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وعدم تعارض المناسبات الدينية مع الجداول الدراسية أو التقييمات، خاصة في ظل أهمية هذه الأعياد لدى المواطنين الأقباط.

هل عيد القيامة إجازة رسمية في مصر؟

بحسب القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025، يحق للعاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال أعيادهم الدينية، إلى جانب الإجازات الرسمية المعتمدة من الدولة.

وتشمل هذه الإجازات عددًا من المناسبات المهمة لدى الأقباط الأرثوذكس، مثل عيد الميلاد، وعيد الغطاس، وأحد الشعانين، وخميس العهد، بالإضافة إلى عيد القيامة المجيد.

أما بالنسبة للأقباط الكاثوليك والبروتستانت، فتتضمن إجازاتهم الدينية مناسبات مثل رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد، وعيد القيامة، بما يضمن تنظيم الإجازات وفقًا لاختلاف الطوائف المسيحية.

مرونة في مواعيد العمل خلال الأعياد

كما أتاح القرار الوزاري مرونة في بعض المناسبات الدينية مثل أحد الشعانين وخميس العهد، حيث يمكن تأخير مواعيد الحضور للعمل حتى الساعة العاشرة صباحًا، بما يسمح للعاملين بأداء الشعائر الدينية دون التأثير على سير العمل.

وتعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو دعم التوازن بين الالتزامات الوظيفية والمناسبات الدينية، في إطار احترام التعددية وتعزيز قيم المواطنة.

تهنئة رسمية من الرئيس بعيد القيامة

وفي لفتة تعكس روح الوحدة الوطنية، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأكد الرئيس في تهنئته على عمق العلاقات التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، مشيدًا بروح المحبة والتآخي التي تميز النسيج الوطني، والتي تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار البلاد.

كما أعرب عن تمنياته للأقباط داخل مصر وخارجها بعيد سعيد، داعيًا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحقق المزيد من التقدم والرخاء لكافة المواطنين.

تعزيز قيم المواطنة والتعايش

يأتي قرار منح الإجازة للطلاب والمعلمين الأقباط ضمن سياسة الدولة المصرية التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين، مع احترام الخصوصية الدينية والثقافية.

ويعكس هذا التوجه حرص المؤسسات الحكومية على دعم أجواء التعايش المشترك، وتعزيز روح الانتماء الوطني، خاصة في المناسبات التي تحمل طابعًا دينيًا واجتماعيًا مهمًا مثل عيد القيامة المجيد.