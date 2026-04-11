تصعيد دبلوماسي.. رئيس كوريا الجنوبية يهاجم إسرائيل بسبب انتهاكات الفلسطينيين

انتقادات حادة من رئيس كوريا الجنوبية



أثار لي جاي ميونج، رئيس كوريا الجنوبية، جدلًا واسعًا بعد توجيهه انتقادات قوية لإسرائيل، متهمًا إياها بالفشل في التعامل مع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، في ظل تصاعد التوترات على خلفية تداول مقاطع فيديو مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي عقب نشر مقطع مصور يُزعم أنه يظهر جنودًا إسرائيليين وهم يعتدون على طفل فلسطيني، وهو ما دفعه للتساؤل علنًا عن مدى صحة الواقعة والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها.



رد فعل غاضب من إسرائيل



في المقابل، أثارت تصريحات الرئيس الكوري غضب وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي سارعت بالرد مؤكدة أن الواقعة المشار إليها تعود إلى عام 2024، وأنه تم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ووصفت الخارجية الإسرائيلية إعادة تداول هذه القضية بأنها “غير مبررة”، مشيرة إلى أن إثارتها مجددًا في هذا التوقيت يثير تساؤلات حول دوافعها، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة.



البيت الأبيض يدخل على خط الأزمة



وفي سياق متصل، كان البيت الأبيض قد وصف الواقعة، عند ظهورها لأول مرة في عام 2024، بأنها “مقلقة للغاية”، مطالبًا إسرائيل بتقديم توضيحات رسمية، وذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في الضفة الغربية.

ويعكس هذا الموقف الأمريكي حساسية الملف، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.



سيول تحاول احتواء الأزمة



من جانبها، سعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى تهدئة التوتر، مؤكدة أن تصريحات الرئيس لم تكن موجهة ضد دولة بعينها، بل تأتي في إطار الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان على مستوى العالم.

وأوضحت الوزارة أن منشورات الرئيس تعبر عن موقف مبدئي يدعم القيم الإنسانية، وليس تبنيًا لرواية محددة أو استهدافًا سياسيًا لطرف معين.



تصريحات جديدة تزيد التوتر



ورغم محاولات التهدئة، عاد الرئيس الكوري الجنوبي ليصعد من لهجته عبر منشور جديد، أعرب فيه عن أسفه تجاه ما وصفه بعدم الاستماع للانتقادات الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن معاناة الشعوب المتضررة من هذه الانتهاكات يجب أن تحظى باهتمام عالمي، مؤكدًا أن الألم الإنساني لا يمكن تجاهله أو التقليل من شأنه.



موقف متوازن تقليدي لكوريا الجنوبية



وعلى الرغم من هذا التصعيد، حافظت كوريا الجنوبية تاريخيًا على موقف متوازن تجاه الصراع في الشرق الأوسط، حيث تُعد حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل، لكنها في الوقت ذاته تتجنب الانحياز الكامل لأي طرف،

ويعكس هذا التوازن حرص سيول على الحفاظ على علاقاتها الدولية، مع تبني خطاب يدعم حقوق الإنسان دون الدخول في صراعات سياسية مباشرة.



تصاعد الجدل الدولي



وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه ملف حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اهتمامًا دوليًا متزايدًا، مع استمرار الجدل حول الانتهاكات المزعومة، وتباين المواقف بين الدول بشأن كيفية التعامل مع هذه القضايا.

ومن المتوقع أن تستمر التداعيات الدبلوماسية لهذه التصريحات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حساسية العلاقات الدولية وتشابك المصالح بين القوى الكبرى.