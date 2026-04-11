محافظ سوهاج يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب المحافظ في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات لقداسته، ولجميع الأخوة الأقباط، داعيًا أن يعيد الله هذه المناسبة بالخير والأمان والمحبة والسلام على مصر وشعبها، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد "راشد " في تهنئته أن الأعياد الدينية تعكس روح المحبة والإخاء بين أبناء الوطن، مشيراً إلى أن وحدة الشعب المصري هي الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

كما بعث محافظ سوهاج برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والمستشار هاني حنا وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مؤكدًا اعتزازه بروح المحبة والتلاحم الوطني التي تجمع أبناء الشعب المصري، والتي تجسد قوة النسيج الوطني الواحد .