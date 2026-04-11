موعد شم النسيم 2026 في مصر.. إجازة رسمية مدفوعة وجدول العطلات بالكامل

تشهد محركات البحث في مصر خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمعرفة موعد شم النسيم 2026، إلى جانب البحث عن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، في ظل رغبة المواطنين في تنظيم أوقاتهم والاستفادة من العطلات الرسمية في الراحة أو السفر.



موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم.

وتشمل هذه الإجازة جميع العاملين في:

الوزارات والمصالح الحكومية

الهيئات العامة

وحدات الإدارة المحلية

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال

القطاع الخاص

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على منح المواطنين فرصة للاحتفال بهذه المناسبة الاجتماعية العريقة، التي تعود جذورها إلى الحضارة المصرية القديمة، حيث يحرص المصريون على الخروج إلى الحدائق والمتنزهات وتناول الأطعمة التقليدية مثل الفسيخ والرنجة.



تفاصيل تطبيق الإجازة للقطاعين العام والخاص



أكدت وزارة العمل أن إجازة شم النسيم تُمنح للعاملين في القطاع الخاص مدفوعة الأجر، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبما يضمن حقوق العاملين دون انتقاص.

كما أوضح الوزير حسن رداد أن:

الإجازة تُطبق على جميع العاملين دون استثناء

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل

في هذه الحالة يحصل العامل على أجر مضاعف وفقًا للقانون

الموظفون غير المستفيدين من الإجازة

رغم شمول القرار لمعظم العاملين، فإن بعض الفئات قد لا تحصل على إجازة كاملة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل:

المستشفيات

خدمات الطوارئ

المرافق العامة

بعض المصانع التي تتطلب التشغيل المستمر

لكن القانون يكفل لهؤلاء العاملين تعويضًا ماليًا مناسبًا.



قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2026



إلى جانب شم النسيم، ينتظر المواطنون عددًا من الإجازات الرسمية المهمة خلال عام 2026، والتي تشمل مناسبات وطنية ودينية، أبرزها:

13 أبريل 2026: شم النسيم

25 أبريل 2026: عيد تحرير سيناء

1 مايو 2026: عيد العمال

26 مايو 2026: وقفة عيد الأضحى

30 مايو 2026: عيد الأضحى

18 يونيو 2026: رأس السنة الهجرية

2 يوليو 2026: ثورة 30 يونيو

23 يوليو 2026: ثورة 23 يوليو

26 أغسطس 2026: المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر 2026: عيد القوات المسلحة

أهمية الإجازات الرسمية للمواطنين

تمثل الإجازات الرسمية فرصة مهمة للراحة والاستجمام، خاصة في ظل ضغوط العمل اليومية، حيث تساعد على:

تحسين الحالة النفسية

تعزيز الروابط الأسرية



زيادة الإنتاجية بعد العودة للعمل



كما يعتمد الكثير من المواطنين على هذه الإجازات في التخطيط للسفر أو التنزه، خصوصًا عندما تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع، ما يمنحهم فرصة لقضاء وقت أطول بعيدًا عن الروتين اليومي.

زيادة الاهتمام بمعرفة مواعيد الإجازات

يرتفع البحث سنويًا عن مواعيد الإجازات الرسمية، إذ يسعى الموظفون والعمال إلى معرفة هذه التواريخ مسبقًا من أجل:

تنظيم جداول العمل

التخطيط للرحلات



ترتيب الزيارات العائلية



استغلال فترات الراحة بشكل أفضل

وتظل معرفة جدول الإجازات من الأمور الأساسية التي تحظى باهتمام واسع، خاصة مع احتمالية تغيير بعض المواعيد بقرارات حكومية أو وفقًا للحسابات الفلكية للمناسبات الدينية.



يُعد شم النسيم 2026 من أبرز المناسبات التي ينتظرها المصريون سنويًا، ليس فقط لكونه إجازة رسمية، بل لما يحمله من طابع اجتماعي وتراثي مميز، ومع وضوح جدول الإجازات الرسمية، يمكن للمواطنين التخطيط بشكل أفضل لقضاء أوقاتهم والاستفادة القصوى من فترات الراحة خلال العام.