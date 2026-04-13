بلاغ كاذب يهز البحيرة.. كشف حقيقة ادعاء التنقيب عن الآثار وقتل طفلتين في دمنهور

بلاغ كاذب.. في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بشكل مكثف، تضمن ادعاءات خطيرة من إحدى السيدات بشأن قيام جيرانها بأعمال تنقيب عن الآثار داخل منزلها، والتعدي عليها واحتجازها، بل واتهامهم بقتل طفلتين بإحدى قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.



بداية الواقعة.. فيديو يثير الرأي العام



بدأت تفاصيل الواقعة مع انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تروي تعرضها لانتهاكات جسيمة على يد جيرانها، متهمة إياهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزلها، إلى جانب احتجازها والتعدي عليها، وارتكاب جريمة قتل بحق طفلتين.

وأثار الفيديو حالة من القلق والغضب بين المواطنين، خاصة مع خطورة الاتهامات التي تمس الأمن المجتمعي، ما دفع الجهات الأمنية للتحرك السريع للتحقق من صحة تلك الادعاءات.



بلاغ كاذب.. تحريات مكثفة تكشف الحقيقة



على الفور، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة وجمع المعلومات، حيث تبين عدم صحة ما تم تداوله جملةً وتفصيلًا، وأن الواقعة لا تعدو كونها ادعاءات مختلقة.

وتمكنت القوات من تحديد هوية المشكو في حقهما، وهما شقيقان يقيمان بذات دائرة مركز شرطة دمنهور، وبسؤالهما نفيا تمامًا الاتهامات الموجهة إليهما، مؤكدين أن مقدمة البلاغ اعتادت افتعال المشكلات مع الجيران.



بلاغ كاذب.. خلافات جيرة وراء الادعاءات



أوضح الشقيقان أن السيدة سبق لها التعدي عليهما بالسب والقذف، كما قامت بتقديم عدة بلاغات كيدية ضدهما في أوقات سابقة بسبب خلافات جيرة مستمرة.

كما تم الاستماع إلى أقوال اثنين من أقارب السيدة، وهما نجلا شقيقها، حيث أكدا أن عمتهما معروفة بإثارة النزاعات مع الجيران، وأنها دائمة الدخول في مشاحنات وخلافات معهم.

ضبط المتهمة واعترافها بالواقعة

وفي إطار استكمال التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة القائمة على نشر الفيديو، وهي عاملة ومقيمة بدائرة المركز.

وبمواجهتها بالأدلة، أقرت باختلاق الواقعة بالكامل، مؤكدة أنها لجأت إلى هذا الأسلوب بهدف الإضرار بجيرانها والنيل منهم، على خلفية الخلافات القائمة بينهم.



الإجراءات القانونية وردع الشائعات



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبة التي من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.

وتؤكد هذه الواقعة أهمية تحري الدقة قبل تداول أي معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتضمن اتهامات خطيرة قد تضر بأشخاص أبرياء وتؤثر على استقرار المجتمع.



بلاغ كاذب.. رسالة مهمة للمواطنين



تعكس هذه الحادثة خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ادعاءات كاذبة دون دليل، لما لها من تأثير سلبي على الأمن والسلم الاجتماعي.

وتدعو الجهات المعنية المواطنين إلى الالتزام بالمصداقية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة اللجوء إلى القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي وقائع حقيقية، حفاظًا على حقوق الجميع.