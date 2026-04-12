أسعار الرنجة والفسيخ في مصر اليوم.. استقرار نسبي رغم زيادة الطلب الموسمي

تشهد أسعار الرنجة والفسيخ في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، وفقًا لتصريحات أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك، الذي أكد أن الأسواق لم تسجل أي زيادات حادة كما كان متوقعًا، رغم ارتفاع معدلات الطلب مع المواسم والأعياد التي يكثر فيها استهلاك الأسماك المملحة.



استقرار أسعار الأسماك المملحة في الأسواق



أوضح رئيس شعبة الأسماك أن سوق الرنجة والفسيخ يشهد توازنًا واضحًا بين العرض والطلب، وهو ما ساهم في الحد من أي قفزات سعرية كبيرة. وأضاف أن الزيادات الحالية تُعد محدودة وطبيعية، خاصة في ظل ارتفاع بعض تكاليف الإنتاج والنقل، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على استقرار السوق.



أسعار الرنجة اليوم في مصر



شهدت أسعار الرنجة اليوم تباينًا ملحوظًا حسب النوع والجودة ومكان البيع، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

الرنجة المحلية: من 110 إلى 230 جنيهًا للكيلو

الرنجة المستوردة: من 180 إلى 350 جنيهًا للكيلو

الرنجة السوبر أو الفاخرة: من 250 إلى 350 جنيهًا للكيلو

الرنجة المدخنة والمتبلة: من 200 إلى 320 جنيهًا للكيلو

عبوات الرنجة (200 جرام): من 115 إلى 120 جنيهًا

وأشار جعفر إلى أن هناك أنواعًا أخرى مثل الرنجة المخلية والمفتوحة، والتي تختلف أسعارها حسب طريقة التجهيز والحجم، مؤكدًا أن السوق يوفر خيارات متنوعة تناسب جميع الفئات.



أسعار الفسيخ في الأسواق



أما عن أسعار الفسيخ اليوم في مصر، فقد سجلت هي الأخرى تباينًا وفقًا للجودة والحجم، حيث جاءت على النحو التالي:

الفسيخ البلدي: من 280 إلى 400 جنيه للكيلو

الفسيخ الجامبو: من 400 إلى 450 جنيهًا للكيلو

الفسيخ الفاخر أو كبير الحجم: من 500 إلى 600 جنيه للكيلو

وأوضح أن الأسعار ترتفع في بعض المناطق السياحية مثل شرم الشيخ، نتيجة زيادة تكاليف التشغيل والنقل، مقارنة بباقي المحافظات.



أسباب اختلاف أسعار الرنجة والفسيخ



أكد رئيس شعبة الأسماك أن اختلاف الأسعار بين المنتجات يُعد أمرًا طبيعيًا، ويرجع إلى عدة عوامل، أبرزها:

جودة الأسماك المستخدمة في التصنيع

حجم السمك وطريقة التخليل

تكاليف النقل والتوزيع



اختلاف مناطق البيع بين المحافظات



تنوع المنتجات يلبي احتياجات المستهلكين

لفت جعفر إلى أن السوق المصري يتميز بتنوع كبير في منتجات الأسماك المملحة، سواء من حيث الجودة أو طرق التحضير، وهو ما يتيح للمستهلك حرية الاختيار وفقًا لميزانيته واحتياجاته.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

اختتم جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن السوق سيظل مستقرًا خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر المعروض، مشيرًا إلى أن أي زيادات محتملة ستكون في الحدود الطبيعية، ولن تشهد الأسواق قفزات مفاجئة.