ارتفاع تدريجي درجات الحرارة اليوم الأحد 12 أبريل 2026 بالمحافظات

في ظل تقلبت مناخية متسارعة تفرض نفسها على المشهد اليومي، يترقب المواطنون تطورات حالة الطقس ودرجات الحرارة، خاصة مع بداية موجة ارتفاع تدريجي تضرب معظم أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من ظواهر جوية قد تؤثر على الرؤية والحركة خلال ساعات الصباح.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 12 أبريل 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يصل إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية ستكون حاضرة بقوة خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على مناطق واسعة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما أشارت إلى نشاط ملحوظ للرياح بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س على مناطق من جنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، بالتزامن مع ظهور أتربة عالقة نهارًا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وفيما يلي أبرز درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: 29 العظمى / 16 الصغرى

الإسكندرية: 24 / 15

مطروح: 23 / 14

المنصورة: 28 / 15

الزقازيق: 28 / 16

الإسماعيلية: 29 / 14

شرم الشيخ: 28 / 18

الغردقة: 29 / 17

قنا: 32 / 16

الأقصر: 32 / 17

أسوان: 33 / 19

وأكدت الهيئة وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، قد تكون على شكل رذاذ متقطع، دون تأثيرات كبيرة.

وشددت الأرصاد على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة في ظل التغيرات السريعة في حالة الطقس، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات الشبورة والرياح لضمان السلامة العامة.