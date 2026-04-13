رسوم إنستاباي 2026.. كل ما تريد معرفته عن تكلفة التحويل عبر إنستاباي

يشهد تطبيق إنستاباي اهتمامًا متزايدًا من جانب ملايين المستخدمين في مصر، خاصة مع التوسع الكبير في خدمات التحويلات المالية الرقمية. ومع تطبيق رسوم جديدة على خدمات إنستاباي، يبحث كثيرون عن تفاصيل التكلفة وحدود التحويل وأبرز المزايا التي يقدمها التطبيق في 2026.

ما هو تطبيق إنستاباي ولماذا أصبح الأكثر استخدامًا؟

يُعد إنستاباي واحدًا من أبرز تطبيقات التحويلات اللحظية في مصر، حيث يتيح للمستخدمين إجراء معاملات مالية بشكل فوري على مدار الساعة. ويستخدم التطبيق حاليًا أكثر من 13 مليون عميل، ما يعكس حجم الاعتماد المتزايد عليه في إدارة الأموال اليومية.

ويوفر إنستاباي مجموعة متنوعة من الخدمات، أبرزها:

تحويل الأموال بين الحسابات البنكية بشكل لحظي

الاستعلام عن الرصيد

دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون

إجراء التبرعات

الحصول على كشف حساب مختصر للمعاملات

رسوم إنستاباي الجديدة على التحويلات

بدأ تطبيق الرسوم على خدمات إنستاباي اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بعد فترة استمرت لسنوات كانت فيها الخدمات مجانية بالكامل.

وتم تحديد رسوم التحويل عبر إنستاباي بنسبة:

0.1% من قيمة المعاملة

حد أدنى: 50 قرشًا

حد أقصى: 20 جنيهًا لكل معاملة

أمثلة على رسوم إنستاباي:

تحويل 500 جنيه: 50 قرشًا

تحويل 1000 جنيه: 1 جنيه

تحويل 5000 جنيه: 5 جنيهات

تحويل 20 ألف جنيه: 20 جنيهًا

تحويل 70 ألف جنيه: 20 جنيهًا (الحد الأقصى)

ويتم خصم رسوم إنستاباي من الشخص القائم بعملية التحويل، وليس من المستلم.

رسوم الاستعلام عبر إنستاباي

يوفر إنستاباي عددًا من الخدمات المجانية شهريًا، حيث يمكن للمستخدم:

الاستعلام عن الرصيد أو كشف الحساب 10 مرات مجانًا شهريًا

وبعد استهلاك هذه المرات:

يتم فرض 50 قرشًا لكل عملية استعلام إضافية

حدود التحويل عبر إنستاباي 2026

حدد تطبيق إنستاباي مجموعة من الحدود القصوى للمعاملات لضمان الأمان وتنظيم العمليات المالية، وتشمل:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه

الحد الأقصى للتحويلات اليومية: 120 ألف جنيه

الحد الأقصى للتحويلات الشهرية: 400 ألف جنيه

مثال عملي:

عند تحويل 100 ألف جنيه عبر إنستاباي:

يتم تقسيم المبلغ إلى عمليتين (70 ألف + 30 ألف)

الرسوم: 20 جنيهًا لكل عملية

إجمالي الرسوم: 40 جنيهًا

لماذا تم تطبيق رسوم إنستاباي؟

جاء تطبيق الرسوم الجديدة على إنستاباي في إطار تطوير خدمات شبكة المدفوعات اللحظية، وتحسين البنية التحتية الرقمية، بما يضمن استدامة الخدمة وتقديم مزايا جديدة للمستخدمين.

كما تهدف هذه الخطوة إلى:

دعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي

تحسين جودة الخدمات المقدمة عبر إنستاباي

توفير تجربة أكثر كفاءة وأمانًا للمستخدمين

مستقبل إنستاباي في مصر

مع استمرار نمو استخدام إنستاباي، تتجه التوقعات إلى إضافة مزايا جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مكانته كأداة رئيسية في التعاملات المالية اليومية.

ويؤكد هذا التطور أن إنستاباي لم يعد مجرد تطبيق تحويل أموال، بل أصبح منصة متكاملة للخدمات المالية الرقمية، تدعم توجه الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.



أصبح إنستاباي عنصرًا أساسيًا في الحياة المالية اليومية للمصريين، ومع الرسوم الجديدة التي تظل محدودة نسبيًا، يواصل التطبيق تقديم خدمات سريعة وآمنة، مما يجعله الخيار الأول للتحويلات البنكية الرقمية.