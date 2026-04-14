عاجل | خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 عبر منصة الشهادات العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026 بشكل إلكتروني، وذلك ضمن خطة الوزارة لتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور، استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي.



ويأتي هذا الإجراء في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة خلال السنوات الأخيرة، بهدف تقليل التكدس داخل المدارس وتيسير عملية تسجيل البيانات بدقة وسرعة.



رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026



يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم الدخول إلى منصة الشهادات العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم، من أجل تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2026.



ويتم التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص الذي توفره الوزارة، حيث تتيح المنصة إدخال البيانات الشخصية ورفع المستندات المطلوبة ومراجعتها قبل اعتمادها بشكل نهائي.



خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026



حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها لإتمام عملية التسجيل بشكل صحيح، وتشمل ما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم



التوجه إلى قسم منصة الشهادات العامة



إدخال البيانات الشخصية للطالب بشكل دقيق كما هو مدون في الأوراق الرسمية



رفع الصورة الشخصية وفق المواصفات المطلوبة



مراجعة جميع البيانات قبل الحفظ النهائي



طباعة الاستمارة بعد التأكد من اكتمالها لاعتمادها في المدرسة



وتشدد الوزارة على ضرورة التأكد من صحة البيانات، لأن أي خطأ قد يؤثر على إجراءات دخول الامتحانات لاحقًا.



موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني



أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2026 ستبدأ يوم 4 يونيو 2026، وتستمر حتى 11 يونيو 2026، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تُجرى داخل لجان مؤمنة ومراقبة بشكل كامل لضمان سير العملية الامتحانية دون أي معوقات.



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026



أوضحت الوزارة أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية يتم وضعه بشكل منفصل في كل محافظة، حيث تتولى مديريات التربية والتعليم إعداد الجداول وفق ظروف كل محافظة، على أن يتم اعتمادها من المحافظ المختص.

ويختلف ذلك عن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، التي يتم وضع جدول موحد لها على مستوى الجمهورية.



قرارات وزارة التعليم بشأن امتحانات الإعدادية 2026



اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط، وجاءت أبرزها:



تشديد الرقابة داخل اللجان الامتحانية

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب



منع أي محاولات للغش داخل اللجان

إعداد الامتحانات من داخل المقررات الدراسية فقط



اختيار رؤساء اللجان والمراقبين بعناية لضمان الشفافية والحياد



وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف في الأساس إلى ضمان أن تعكس النتائج المستوى الحقيقي للطلاب دون أي تأثيرات خارجية.



وبذلك تكون وزارة التربية والتعليم قد وفرت آلية إلكترونية مبسطة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026، في إطار خطة تطوير الخدمات التعليمية والتحول الرقمي داخل منظومة التعليم المصري.