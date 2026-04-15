ذكرى ميلاد خيرية أحمد.. رحلة كوميدية بدأت من الإذاعة وتأثرت بوفاة زوجها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة خيرية أحمد، إحدى أبرز نجمات الكوميديا في الزمن الجميل، والتي تركت بصمة فنية مميزة، رغم التحديات الشخصية التي أثرت على مسيرتها في مراحل لاحقة.



نشأة خيرية أحمد وبداياتها



ولدت خيرية أحمد في القاهرة، وتنحدر أصولها من محافظة أسيوط، واسمها الحقيقي “سمية”، وهي الشقيقة الكبرى للفنانة سميرة أحمد.



انطلاقتها قبل التمثيل



بدأت خيرية أحمد مشوارها المهني كمقدمة برامج، قبل أن تتجه إلى التمثيل، حيث انضمت إلى فرقة المسرح الحر في أوائل خمسينيات القرن الماضي، لتبدأ رحلة فنية حافلة.



أولى خطواتها في السينما



دخلت عالم السينما من خلال المخرج العالمي يوسف شاهين بفيلم “ابن النيل”، الذي شارك في بطولته فاتن حمامة وشكري سرحان، ثم توالت أعمالها السينمائية بعد ذلك.



سر شهرتها في الإذاعة والمسرح



حققت شهرة واسعة من خلال البرنامج الإذاعي “ساعة لقلبك” عام 1957، بمشاركة فؤاد المهندس، ومن تأليف عبدالمنعم مدبولي، لتنتقل بعدها إلى المسرح وتشارك في فرق كبرى مثل فرقة إسماعيل ياسين ونجيب الريحاني.



حياتها الشخصية وتأثير وفاة زوجها



تزوجت خيرية أحمد من الكاتب والفنان يوسف عوف، وأنجبت ابنها الوحيد، لكن وفاة زوجها عام 1999 شكلت نقطة تحول في حياتها، حيث دخلت في حالة حزن أثرت على نشاطها الفني لفترة طويلة.



إرث فني لا يُنسى



رغم التحديات، تظل خيرية أحمد واحدة من أبرز نجمات الكوميديا في مصر، بما قدمته من أعمال إذاعية ومسرحية وسينمائية لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور.