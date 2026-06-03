لاستخراج بدل فاقد كارت الكهرباء.. اعرف الرسوم والأوراق المطلوبة

بدل فاقد كارت الكهرباء.. يواجه عدد من أصحاب العدادات مسبقة الدفع مشكلة فقدان أو تلف كارت شحن الكهرباء، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج كارت جديد واستعادة الخدمة دون تعطيل.

وفي نفس السياق، حددت شركات توزيع الكهرباء الخطوات الرسمية والمستندات اللازمة لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف لكارت شحن العداد، مع إمكانية إنهاء الإجراءات في وقت قياسي.

خطوات استخراج بدل فاقد كارت شحن عداد الكهرباء

أتاحت شركات توزيع الكهرباء للمشتركين إمكانية استخراج كارت شحن جديد في حالة فقدان أو تلف الكارت القديم من خلال التوجه إلى إدارة أو هندسة الكهرباء التابعة لمحل الاشتراك وتقديم طلب رسمي لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف.

ولا يتطلب الأمر تحرير محضر فقد، حيث يكتفي المشترك بتقديم إقرار كتابي يفيد بفقدان الكارت أو تعرضه للتلف، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار الكارت الجديد.

المستندات المطلوبة لاستخراج كارت شحن جديد

للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف لكارت شحن عداد الكهرباء، يجب تقديم المستندات التالية:

1-أصل بطاقة الرقم القومي سارية.

2-إيصال شحن سابق أو كود المشترك الخاص بالعداد.

3-إقرار كتابي بفقدان الكارت أو تلفه.

4-استيفاء نموذج طلب استخراج الكارت الجديد.

5-وبعد مراجعة البيانات والمستندات، يقوم الموظف المختص باستكمال الإجراءات وسداد الرسوم المقررة لإصدار الكارت.

مدة استخراج كارت شحن الكهرباء الجديد

أكدت شركات الكهرباء أن عملية إصدار وتفعيل كارت شحن العداد الجديد تستغرق فترة قصيرة تتراوح بين 25 و30 دقيقة فقط من وقت تقديم الطلب واستيفاء الأوراق المطلوبة، ما يتيح للمشترك استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف لكارت العداد

تبلغ رسوم إصدار كارت شحن عداد الكهرباء الجديد نحو 45 جنيهًا، بالإضافة إلى قيمة الرصيد الذي يرغب المشترك في شحنه على الكارت.

ويمكن للمواطن شحن الكارت بأي قيمة تبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى 10 آلاف جنيه وفقًا لاحتياجاته ونظام الشحن المعتمد.