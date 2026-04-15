جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب STEM يثير الغضب.. مطالب بتعديله بسبب ضغط المواعيد

أولياء أمور طلاب مدارس STEM ينتقدون جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بسبب تقارب المواعيد وتقديمها شهرًا كاملًا، مطالبين وزارة التعليم بإعادة النظر لتحقيق تكافؤ الفرص.

غضب أولياء الأمور من جدول امتحانات STEM 2026

أعرب أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) عن استيائهم من جدول امتحانات الثانوية العامة 2026، مؤكدين أنه جاء مفاجئًا ويشكل ضغطًا كبيرًا على الطلاب مقارنة بنظام الثانوية العامة التقليدي.

فواصل زمنية قصيرة تزيد الضغط على الطلاب

أوضح أولياء الأمور أن طلاب الثانوية العامة العادية يحصلون على فواصل زمنية تتراوح بين 4 و5 أيام بين المواد، بينما يواجه طلاب STEM فاصلًا لا يتجاوز يومًا واحدًا في أغلب الأحيان، ما يحد من فرص المراجعة والاستعداد الجيد.

تقديم موعد الامتحانات يربك خطط الدراسة

انتقد أولياء الأمور قرار بدء امتحانات STEM يوم 16 مايو 2026 بدلًا من الموعد المعتاد في 20 يونيو، مؤكدين أن تقديم الامتحانات شهرًا كاملًا أربك خطط الطلاب، خاصة مع طبيعة المناهج المعقدة ومشروعات الـ Capstone.

طبيعة امتحانات STEM تضاعف الضغوط

أشار أولياء الأمور إلى أن طلاب STEM لا يؤدون امتحان مادة واحدة فقط، بل يخوضون اختبارات متعددة تشمل “مقاييس المفاهيم” واختبارات الاستعداد للجامعات، ما يزيد من حجم الضغط، خاصة مع ضيق الوقت بين الامتحانات.

مطالب بتحقيق تكافؤ الفرص

أكد أولياء الأمور أن اعتراضهم لا يتعلق بأداء الامتحانات، بل بتحقيق العدالة بين الطلاب، متسائلين عن سبب حصول طلاب الثانوية العامة التقليدية على وقت أطول للمراجعة مقارنة بطلاب STEM.

دعوات لتعديل جدول الامتحانات

طالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب STEM، بما يراعي حجم الجهد المبذول ويمنح الطلاب وقتًا كافيًا للمراجعة.

وزارة التعليم: فرصتان للامتحان وتحسين الدرجات

في المقابل، أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة فرصتين لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس STEM لدخول امتحانات الثانوية العامة 2026 في كل مادة، بهدف تحسين المجموع ورفع معدل الدرجات (GPA).

تفاصيل مواعيد امتحانات STEM 2026

تنقسم امتحانات طلاب STEM إلى مرحلتين:

تبدأ من 16 مايو 2026 وتستمر حتى 20 يونيو 2026 الفرصة الثانية تبدأ من 4 يوليو 2026 وتنتهي في 22 يوليو 2026

وتشمل الامتحانات مواد أساسية مثل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، والرياضيات، إلى جانب اختبارات الاستعداد للجامعات.

أزمة مستمرة تنتظر الحسم

لا تزال أزمة جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب STEM محل جدل واسع بين أولياء الأمور ووزارة التعليم، في انتظار قرار رسمي قد يحسم مطالب تعديل الجدول وتحقيق التوازن بين جميع الطلاب.