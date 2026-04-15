أردوغان: لا قوة في العالم قادرة على تهديد تركيا ويهاجم إسرائيل

في تصعيد سياسي جديد يعكس حدة التوتر في المنطقة، وجّه الرئيس التركي   رجب طيب أردوغان رسائل قوية خلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، مؤكداً أن بلاده لا يمكن تهديدها من أي قوة في العالم، ومصعداً في الوقت ذاته من انتقاداته لإسرائيل وسط استمرار التوترات الإقليمية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن “لا قوة في العالم تستطيع تهديد تركيا أو رئيسها”، في خطاب حمل نبرة حادة أمام نواب حزب العدالة والتنمية، حيث ركّز على ملفات السياسة الخارجية والتوترات الإقليمية المتصاعدة.
 

وهاجم أردوغان إسرائيل بشكل مباشر، واصفاً من يتطاولون على تركيا وقادتها بأنهم “قتلة أطفال”، مشدداً على أن على هؤلاء أن يدركوا أن تركيا “ليست دولة عادية”، في إشارة إلى ما تعتبره أنقرة مكانتها الإقليمية والدولية.
 

وأضاف الرئيس التركي أن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يكون ممكناً إلا رغم ما وصفه بـ”النظام الصهيوني”، مؤكداً استمرار بلاده في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ومتابعة أوضاع الضحايا المدنيين في غزة ولبنان، في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.
 

كما أشاد أردوغان بمواقف بعض القادة الأوروبيين، مشيراً إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على خلفية مواقفه المنتقدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار ما وصفه بتنامي الأصوات الدولية الرافضة للسياسات الإسرائيلية.
 

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد توتراً دبلوماسياً متصاعداً بين أنقرة وتل أبيب، خاصة بعد إعلان تركيا إعداد لائحة اتهام تشمل 35 إسرائيلياً مشتبهاً بهم، من بينهم نتنياهو، على خلفية حادثة الهجوم على “أسطول الصمود العالمي”، وهو ما يعكس اتساع دائرة الخلاف السياسي والقانوني بين الجانبين.


 

