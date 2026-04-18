تراجع أسعار الدواجن اليوم في مصر.. انخفاض يصل 30%

تشهد أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 18 أبريل 2026 تراجعًا ملحوظًا داخل الأسواق المحلية، مع استمرار موجة الانخفاض التي بدأت عقب انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، مدفوعة بزيادة المعروض وتراجع الطلب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الفراخ ومشتقاتها للمستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم في مصر

سجلت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضًا جديدًا، حيث بلغ سعر الكيلو في المزرعة نحو 75 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك بنحو 85 جنيهًا، ما يعكس تحسنًا في توازن العرض والطلب داخل السوق.

أسعار الفراخ بأنواعها اليوم

تنوعت أسعار الدواجن في الأسواق وفقًا للنوع، وجاءت كالتالي:

الدواجن الساسو (الحمراء): 95 جنيهًا في المزرعة وتباع بنحو 105 جنيهات

ويُلاحظ انخفاض سعر الساسو مقارنة بالأيام الماضية، بعد أن كانت تسجل مستويات أعلى.

أسعار البانيه وأجزاء الدواجن

شهدت أسعار أجزاء الدواجن تباينًا حسب المنطقة، لكنها تراجعت بشكل عام:

البانيه: من 190 إلى 260 جنيهًا للكيلو

الأوراك: من 90 إلى 100 جنيه

الأجنحة: من 70 إلى 80 جنيهًا

زوج الحمام: نحو 190 جنيهًا

أسعار البيض اليوم السبت

استقرت أسعار البيض نسبيًا مع انخفاض طفيف، وجاءت كالتالي:

البيض الأبيض: 110 جنيهات جملة ويصل للمستهلك 117 جنيهًا

البيض البلدي: 135 جنيهًا جملة ويباع بنحو 150 جنيهًا

أسباب انخفاض أسعار الدواجن في السوق

أكد سامح السيد أن أسعار الدواجن تراجعت بنحو 30% خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة المعروض بعد دخول قطعان جديدة للسوق، إلى جانب انخفاض الطلب عقب انتهاء موسم رمضان.

وأوضح أن الإنتاج الحالي متوفر بكميات كبيرة، لكن الأسعار في المزارع لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ومدخلات التشغيل.

فجوة سعرية بين المزرعة والمستهلك

أشار إلى وجود فجوة سعرية تتراوح بين 20% و30% بين سعر المزرعة وسعر البيع النهائي، نتيجة تعدد حلقات التداول والوساطة، ما يؤدي إلى زيادة السعر على المستهلك رغم انخفاضه في المزرعة.

توقعات أسعار الدواجن الفترة المقبلة

يتوقع خبراء السوق استمرار حالة الاستقرار مع احتمالية تذبذب طفيف في الأسعار، وفقًا لحجم الطلب والعرض، خاصة مع تغير المواسم ودخول دورات إنتاج جديدة.

في المجمل، تعكس أسعار الدواجن اليوم في مصر حالة من التحسن النسبي لصالح المستهلك، مع تراجع واضح في الأسعار مقارنة بالفترة الماضية، رغم استمرار التحديات التي تواجه المنتجين داخل السوق.