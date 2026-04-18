أرقام جلوس الثانوية العامة 2026.. موعد الإعلان وخطوات الاستعلام الرسمي

تشهد أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 اهتمامًا متزايدًا من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات، حيث يبحث الجميع عن طريقة الاستعلام الرسمي وموعد إعلان أرقام الجلوس عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، ويستعرض الموجز التفاصيل.

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إتاحة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات العام الدراسي 2025 / 2026.

رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الاستعلام عن رقم الجلوس فور تفعيله من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث توفر الوزارة خدمة إلكترونية سهلة تتيح للطلاب معرفة:

رقم الجلوس

مقر لجنة الامتحان

البيانات الأساسية للطالب

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

للحصول على رقم الجلوس بسهولة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي اختيار خدمة أرقام جلوس الثانوية العامة إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد الضغط على «استعلام» إدخال البيانات المطلوبة ظهور رقم الجلوس ومقر اللجنة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

اعتمد محمد عبد اللطيف جداول امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، حيث:

تبدأ الامتحانات يوم الأحد 21 يونيو 2026

تستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026

وتشمل الجداول طلاب النظامين (الجديد والقديم)، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين STEM والمكفوفين.

أهمية رقم الجلوس للطلاب

يمثل رقم الجلوس عنصرًا أساسيًا لكل طالب، حيث يُستخدم في:

دخول الامتحانات

معرفة مقر اللجنة

متابعة النتائج لاحقًا

لذلك يُنصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي بشكل مستمر فور إعلان الأرقام.

نصائح مهمة قبل الامتحانات

مع اقتراب موعد الثانوية العامة، يُفضل:

التأكد من البيانات الشخصية عبر الموقع الرسمي

طباعة رقم الجلوس والاحتفاظ به

مراجعة جدول الامتحانات جيدًا

الاستعداد النفسي وتنظيم وقت المذاكرة

في النهاية، تعد أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 خطوة أساسية قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، حيث توفر للطلاب كافة البيانات اللازمة، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم وآمن.