هل تعود الحرب الإيرانية الأمريكية مره ثانيه ؟

في لحظات التحول الكبرى، لا تُقاس الأحداث بحجمها الجغرافي بقدر ما تُقاس بإرتداداتها في ميزان القوى الدولي. ومضيق هرمز، ذلك الشريان الضيق الذي يمر عبره ما يقرب من ثلث تجارة النفط العالمية، يظل أحد أبرز تلك النقاط التي تختزل صراع الإرادات بين الشرق والغرب واليوم، مع الحديث عن عودة إيران لفرض سيطرة فعلية أو شبه كاملة على المضيق، فإننا لا نكون أمام واقعة عابرة، بل أمام فصل جديد في كتاب الصراع المفتوح.



إيران، التي أدركت لعبة المضائق منذ عقود، تدرك أن هرمز ليس مجرد ممر مائي، بل ورقة ضغط إستراتيجية. ومن هنا، فإن أي تحرك إيراني في هذا الإتجاه لا يأتي بمعزل عن سياق أوسع، يتصل بالعقوبات الأمريكية، وبالمفاوضات المتعثرة، وبمحاولات إعادة رسم توازن الردع في المنطقة. وكأن طهران تقول بلغة غير مباشرة: إذا ضُيّقت علينا الأرض، فإن البحر لن يبقى مفتوحًا لغيرنا.



التاريخ يُعلّمنا أن مجرد التلويح بإغلاق أو تهديد الملاحة في مضيق هرمز كفيل بدفع الأسعار إلى الارتفاع. فما بالك إذا كان الحديث يدور عن سيطرة فعلية؟ هنا تقفز الأسعار ليس فقط بسبب نقص الإمدادات المحتمل، بل أيضًا بسبب ما يُعرف في الاقتصاد بـ"علاوة المخاطر"، المستثمرون لا ينتظرون وقوع الأزمة، بل يسعّرون إحتمالاتها، وهو ما يدفع البرميل إلى مستويات قد تتجاوز كل التوقعات، لكن السؤال الأهم : هل نحن على أعتاب حرب جديدة؟



الإجابة، كما علمتنا تجارب المنطقة، ليست بنعم أو لا قاطعة، بل تقع في منطقة رمادية. الولايات المتحدة، رغم قوتها، تبدو أقل ميلًا للدخول في مواجهة مباشرة، خاصة بعد تجارب الشرق الأوسط المكلفة. لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع ترك المضيق تحت سيطرة منفردة لطهران، لما يمثله ذلك من تهديد لحلفائها في الخليج وللإقتصاد العالمي.

ومن هنا، قد نشهد نمطًا مختلفًا من الصراع: عمليات محدودة، رسائل عسكرية محسوبة، وربما إشتباكات غير مباشرة عبر وكلاء إنها حرب بلا إعلان رسمي، لكنها قائمة في كل تفصيل من تفاصيل المشهد.



في هذا السياق، يصبح مضيق هرمز أشبه برقعة شطرنج كبرى، تتحرك فوقها القطع بحذر شديد كل خطوة محسوبة، وكل تصعيد يقابله تراجع تكتيكي إيران تعرف حدودها، والولايات المتحدة تعرف كلفة المواجهة، وبينهما تقف دول المنطقة في حالة ترقب، تدرك أن أي خطأ في الحسابات قد يشعل حريقًا يصعب إحتواؤه.



وهكذا، يبقى السؤال مفتوحًا: هل نحن أمام إستعراض قوة أم بداية لتحول إستراتيجي أعمق؟

الإجابة لم تتبلور بعد، لكن المؤكد أن هرمز سيظل، كما كان دائمًا، مرآة تعكس صراع الإرادات في عالم لا يزال يبحث عن توازن مفقود.