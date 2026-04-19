ذكرى رحيل صلاح السعدني.. عمدة الدراما المصرية الذي لا يُنسى

تمرّ ذكرى رحيل الفنان الكبير صلاح السعدني، أحد أبرز رموز الفن في مصر والعالم العربي، والذي استطاع على مدار عقود أن يحجز لنفسه مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، بفضل موهبته الفريدة وقدرته على تجسيد الشخصية المصرية بكل تفاصيلها الإنسانية والاجتماعية. ويُعد “العمدة” واحدًا من أهم أعمدة الدراما المصرية التي أثّرت في وجدان أجيال متعاقبة.

نشأة صلاح السعدني وبداياته الفنية

وُلد صلاح السعدني في 23 أكتوبر 1943 بمحافظة المنوفية، ونشأ في بيئة ريفية أصيلة أثّرت بشكل كبير في ملامح شخصيته الفنية. وكان لشقيقه الكاتب الساخر محمود السعدني دور بارز في تشكيل وعيه الثقافي، حيث أتاح له الانفتاح المبكر على الأدب والفكر.

وخلال دراسته، التحق بفرق التمثيل المدرسية، ثم واصل شغفه بالفن أثناء دراسته في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، حيث شارك في الأنشطة المسرحية إلى جانب الفنان عادل إمام، وحقق تميزًا ملحوظًا بحصوله على كأس التمثيل على مستوى الجامعات.

انطلاقته في عالم الفن

بدأت مسيرة صلاح السعدني الفنية مبكرًا، حيث ظهر لأول مرة في مسلسل "الرحيل" عام 1960، ثم شارك في أعمال درامية مهمة مثل "الضحية". ومع مرور الوقت، بدأت موهبته تلفت الأنظار، ليحصل على فرص أكبر في المسرح والتلفزيون.

وقد دعمه الفنان فؤاد المهندس بمنحه فرصة الظهور في المسرح، كما اختاره المخرج نور الدمرداش للمشاركة في أعمال درامية، ما ساهم في انطلاقته الحقيقية داخل الوسط الفني.

أعمال سينمائية ومسرحية خالدة

شارك السعدني في عدد من أبرز الأفلام التي أصبحت علامات في تاريخ السينما المصرية، من بينها فيلم الأرض، وأغنية على الممر، والرصاصة لا تزال في جيبي، إلى جانب أفلام أخرى مثل "المراكبي" و"العملاق".

وعلى خشبة المسرح، قدّم أعمالًا مميزة منها "الملك هو الملك" و"زقاق المدق"، حيث أظهر قدرته على التنوع بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية.

تألقه في الدراما التليفزيونية

يبقى التلفزيون هو الساحة الأبرز التي تألق فيها صلاح السعدني، حيث قدّم مجموعة من أهم المسلسلات التي لا تزال راسخة في ذاكرة الجمهور، أبرزها ليالي الحلمية، الذي جسّد فيه شخصية “العمدة سليمان غانم”، والتي تحولت إلى أيقونة درامية خالدة.

كما شارك في أعمال بارزة مثل "أرابيسك"، "حلم الجنوبي"، و"رجل في زمن العولمة"، والتي عكست تحولات المجتمع المصري عبر فترات مختلفة.

جوائز وتكريمات في مسيرته

حصد الفنان الراحل العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لمسيرته الفنية، من بينها جائزة التميز من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وجائزة المركز الكاثوليكي للسينما عن مجمل أعماله.

كما تم اختيار فيلميه "الأرض" و"أغنية على الممر" ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وفق استفتاء النقاد عام 1996.

حياته الشخصية وعلاقته بأسرته

رغم شهرته الكبيرة، حرص صلاح السعدني على إبقاء حياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء، حيث تزوج من خارج الوسط الفني، وأنجب أبناءه، ومن بينهم الفنان أحمد السعدني الذي سار على خطاه في عالم التمثيل.

رحيله وإرثه الفني الخالد

رحل صلاح السعدني في 19 أبريل 2024 عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري.

ويظل إرثه حاضرًا بقوة في ذاكرة الجمهور، حيث عبّر من خلال أدواره عن الهوية المصرية بكل تفاصيلها، ليبقى اسمه محفورًا في وجدان عشاق الدراما.

صلاح السعدني لم يكن مجرد ممثل بل حالة فنية خاصة جسدت روح الشارع المصري بكل صدق