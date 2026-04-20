اضطراب جوي يسيطر على مصر اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة

تواصل حالة عدم الاستقرار الجوي فرض نفسها على مختلف أنحاء البلاد اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، حيث تشهد مصر طقسًا متقلبًا يجمع بين نشاط ملحوظ للرياح وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، إلى جانب تباين واضح في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، في أجواء توصف بأنها ربيعية مضطربة وسريعة التغير.

تفاصيل الحالة الجوية:

تبدأ الأجواء خلال ساعات الصباح بطقس مائل للبرودة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة نسبيًا في الساعات الأولى من اليوم، قبل أن تتحول الأجواء تدريجيًا إلى مائلة للحرارة إلى حارة نسبيًا على أغلب المحافظات الداخلية مع تقدم ساعات النهار، بينما تبقى السواحل الشمالية تحت تأثير أجواء معتدلة بفعل الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط.



ومع غروب الشمس، تعاود درجات الحرارة الانخفاض مجددًا لتسود أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخر، وهو ما يعكس الفارق الحراري الواضح بين النهار والليل.



وتنشط الرياح على فترات متقطعة خاصة في مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وقد تكون محملة بالرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية ببعض الطرق المكشوفة والصحراوية، وهو ما يستدعي الحذر أثناء القيادة.



كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الشرقية، دون تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم:



القاهرة الكبرى: 26° نهارًا – 14° ليلًا

السواحل الشمالية: 22° نهارًا – 13° ليلًا

شمال الصعيد: 28° نهارًا – 18° ليلًا

جنوب الصعيد: 33° نهارًا – 18° ليلًا

توصيات الأرصاد:

نصائح هامة من الأرصاد الجوية للتعامل مع تقلبات الطقس في أبريل:

متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، خاصة في فترات التغيرات السريعة في الطقس.



تجنب الخروج غير الضروري أثناء نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.



ارتداء الكمامات أو تغطية الأنف والفم في حال وجود عواصف ترابية.



القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.



إغلاق النوافذ جيدًا لتقليل دخول الأتربة إلى المنازل.



عدم تخفيف الملابس بشكل كامل خلال النهار، لأن درجات الحرارة قد تنخفض ليلًا بشكل ملحوظ.



تجنب الوقوف تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء الرياح الشديدة.



مرضى الحساسية والجيوب الأنفية يُفضل لهم تقليل التعرض للهواء الخارجي.



تأجيل الأنشطة البحرية في حال اضطراب الملاحة أو ارتفاع الأمواج.



شرب كميات كافية من المياه لتجنب الجفاف الناتج عن الطقس المتقلب.