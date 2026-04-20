دراسة أسترالية: الملح يسرّع تدهور ذاكرة الرجال بعد سن الستين

كشفت دراسة أسترالية حديثة أجراها باحثون في جامعة إديث كوان عن وجود ارتباط مباشر بين الأنظمة الغذائية الغنية بالصوديوم وتسارع تدهور الذاكرة العرضية لدى الرجال الذين تجاوزوا سن الستين، وهو ما قد يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بمرض الزهايمر، بينما لم تُسجّل النتائج التأثير نفسه لدى النساء.

وأوضحت الدراسة، التي تابعت نحو 1200 مشارك على مدار 6 سنوات، أن الرجال الذين يستهلكون كميات مرتفعة من الملح كانوا أكثر عرضة لتراجع أسرع في القدرة على تذكر الأحداث اليومية، خاصة بين من لديهم عوامل وراثية تزيد من احتمالية الإصابة بالخرف، مع ظهور أعراض المرض في وقت أبكر مقارنة بغيرهم.

ويرجّح الباحثون أن هذا التأثير يعود إلى الالتهابات التي يسببها الإفراط في الصوديوم، إضافة إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة وتقليل تدفق الدم إلى الدماغ، فضلًا عن ارتباطه بارتفاع ضغط الدم، وهو أحد أبرز عوامل الخطر الإدراكي. وتوصي الإرشادات الصحية في بريطانيا بعدم تجاوز 6 غرامات من الملح يوميًا.

وفي السياق ذاته، تشير الإحصاءات إلى أن نحو 40% من حالات الخرف يمكن الوقاية منها عبر نمط حياة صحي، فيما يُقدَّر عدد المصابين بالخرف في بريطانيا بنحو 982 ألف شخص، 60% منهم يعانون من الزهايمر، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 1.4 مليون بحلول عام 2040.