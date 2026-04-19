موعد صرف معاشات مايو 2026 رسميًا في مصر..التفاصيل الكاملة للشرائح وأماكن الصرف

موعد صرف معاشات مايو 2026 في مصر

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بالبحث عن موعد صرف معاشات مايو 2026، خاصة مع اقتراب بداية الشهر الجديد، حيث ينتظر نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين صرف مستحقاتهم المالية. ويأتي ذلك في ظل تساؤلات مستمرة حول مواعيد الصرف الرسمية، وقيمة المعاشات، وأماكن الحصول عليها بسهولة دون تكدس.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات مايو 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 1 مايو 2026، على أن يستمر الصرف طوال أيام الشهر، وفق جدول زمني منظم يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم دون أي معاناة.

خطة صرف المعاشات لتقليل الزحام

وضعت الهيئة خطة متكاملة لصرف المعاشات تعتمد على نظام الصرف التدريجي، حيث يتم توزيع المستفيدين على عدة أيام خلال الشهر، بدلًا من التكدس في يوم واحد. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تقليل الزحام أمام منافذ الصرف، خاصة في أوقات الذروة.

كما تم التوسع في عدد منافذ الصرف، لتقديم خدمة أكثر مرونة وسرعة، بما يضمن انسيابية حركة المواطنين وتخفيف الضغط على الأماكن الحيوية.

أماكن ووسائل صرف معاشات مايو 2026

وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة وسائل لصرف المعاشات، لتناسب جميع الفئات، وتتمثل أبرزها في:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات

مكاتب البريد المصري

فروع البنوك الحكومية والخاصة

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة

بطاقات الدفع الإلكتروني مثل “ميزة”

وتأتي هذه الوسائل ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تسهيل الخدمات المالية وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية.

شرائح المعاشات في مايو 2026

تختلف قيمة المعاشات في مصر حسب مدة الاشتراك في التأمينات والأجر التأميني لكل مستفيد. وقد تم تحديد شرائح المعاشات لشهر مايو 2026 على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

مع التأكيد أن القيمة النهائية تختلف من شخص لآخر وفقًا لملفه التأميني ومدة الاشتراك.

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وذلك من خلال خطوات بسيطة:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اختيار خدمة الاستعلام عن المعاش إدخال الرقم القومي بشكل صحيح عرض كافة تفاصيل المعاش

وتساعد هذه الخدمة في تقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية، خاصة مع التوسع في الخدمات الرقمية.

موعد زيادة المعاشات 2026

في سياق متصل، تستعد الحكومة لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من شهر يوليو 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على زيادة سنوية تصل إلى 15% كحد أقصى.

ولا تزال الجهات المختصة تدرس النسبة النهائية للزيادة، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

يبدأ صرف معاشات مايو 2026 من أول الشهر ويستمر طوال أيامه، مع توفير وسائل صرف متعددة وخطة لتقليل الزحام، إلى جانب ترقب إعلان الزيادة السنوية في يوليو، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم أصحاب المعاشات وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم.