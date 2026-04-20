بابا الفاتيكان يرفض مناظرة ترامب.. توتر سياسي يتصاعد بين واشنطن والفاتيكان

ترامب وبابا الفاتيكان.. موقف رسمي من الفاتيكان يثير الجدل

أكد البابا لاون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، أنه لا يرغب في الدخول في أي مناظرة سياسية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك في ظل تصاعد التوتر الإعلامي والسياسي بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح البابا أن تصريحاته الأخيرة تم “إساءة تفسيرها”، مشددًا على أن موقفه لا يستهدف أي شخصية سياسية بعينها، بل يأتي ضمن رسالة دينية وإنسانية تهدف إلى دعم السلام ونبذ الحروب والصراعات.

البابا: لست في موقع مواجهة سياسية

قال البابا لاون 14 إن الدخول في مناظرة مع ترامب “ليس في مصلحته”، مؤكدًا أن مهمته الأساسية دينية وليست سياسية، وأنه يركز على الدعوة إلى السلام العالمي وليس الدخول في سجالات مع قادة دول.

وأضاف أن تصريحاته المتعلقة بالحروب لم تكن موجهة ضد أي إدارة بعينها، بل جاءت في سياق التحذير من تصاعد النزاعات المسلحة في العالم، خصوصًا في مناطق التوتر.

خلفية التوتر بين الطرفين

شهدت العلاقة بين الفاتيكان والإدارة الأمريكية حالة من التوتر بعد انتقادات وجهها ترامب للكنيسة الكاثوليكية، عقب مواقف البابا التي دعت إلى وقف التصعيد العسكري في بعض المناطق، ومنها الحرب في إيران.

ووفق تقارير إعلامية، فقد اعتبر ترامب أن مواقف الفاتيكان تميل إلى “الليونة المفرطة”، متهمًا بعض التصريحات بأنها قريبة من توجهات سياسية معارضة لسياساته.

ترامب يهاجم البابا.. وردود متبادلة

شن دونالد ترامب هجومًا على البابا لاون 14 خلال الأيام الماضية، متهمًا إياه بالتساهل في قضايا الجريمة، وسوء تقدير في السياسة الخارجية، كما طالبه بالابتعاد عن ما وصفه بـ”مجاملة اليسار المتطرف”.

في المقابل، شدد البابا على أن خطابه الديني يهدف إلى تعزيز السلام العالمي، وأن بعض تصريحاته تم اقتطاعها من سياقها الحقيقي ونقلها بشكل غير دقيق.

الفاتيكان يوضح موقفه من تصريحات السلام

أكد البابا أن حديثه عن وجود “قوى محدودة تتحكم في العالم” لم يكن موجهًا ضد ترامب، بل كان تحذيرًا عامًا من مخاطر تركيز السلطة في أيدي قليلة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية الاستقرار العالمي.

كما نفى البابا أي نية للدخول في مواجهة سياسية مباشرة مع الإدارة الأمريكية، معتبرًا أن دور الكنيسة يجب أن يظل بعيدًا عن الصراعات الحزبية.

أزمة سياسية ودينية متشابكة

تعود جذور الأزمة إلى تباين واضح في الرؤى بين الفاتيكان وواشنطن، خاصة فيما يتعلق بملفات الحروب والهجرة والسياسات الدولية.

كما زاد التوتر بعد تقارير تحدثت عن خفض أو سحب بعض أشكال الدعم الأمريكي لمؤسسات كاثوليكية معنية بالمهاجرين، وهو ما اعتبره البعض جزءًا من الخلاف المتصاعد.

رغم حدة التصريحات المتبادلة، قلل ترامب من أهمية عقد أي لقاء مع البابا، مؤكدًا أن الاختلاف في وجهات النظر “أمر طبيعي”، بينما يتمسك الفاتيكان بخطابه الداعي للسلام.

وتكشف هذه الأزمة عن اتساع الفجوة بين الخطاب الديني الداعي للتهدئة، والسياسات السياسية الأكثر تشددًا، في مشهد يضع العلاقات بين واشنطن والفاتيكان أمام مرحلة اختبار جديدة خلال الفترة المقبلة.