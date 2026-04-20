الرئيس البرازيلي يهاجم ترامب: لا يحق له تهديد الدول

تصريحات نارية لـ الرئيس البرازيلي من لولا دا سيلفا ضد ترامب

أطلق الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا تصريحات حادة تجاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أنه “لا يحق له أن يستيقظ صباحًا ويهدد دولة”، في إشارة مباشرة إلى أسلوب إدارة ترامب في التعامل مع الملفات الدولية.

وجاءت تصريحات لولا خلال مقابلة صحفية، حيث انتقد بشدة فكرة استخدام القوة أو التهديد من قبل أي زعيم منتخب، معتبرًا أن هذا السلوك لا يليق بمسؤوليات القادة ولا يتماشى مع الدستور الأمريكي أو قواعد الدبلوماسية الدولية.

انتقاد مباشر لسياسات التهديد

أكد الرئيس البرازيلي أن أي قائد دولة لا يملك حق استخدام منصبه في تهديد دول أخرى، مشددًا على أن العالم بحاجة إلى خطاب سياسي أكثر هدوءًا واستقرارًا بدلًا من التصعيد.

وأشار إلى أن المسؤولية الأساسية للقادة يجب أن تتركز على الحفاظ على السلام العالمي، وليس زيادة التوترات أو الدخول في أزمات سياسية جديدة.

جولة دبلوماسية وتعزيز العلاقات الدولية

تأتي هذه التصريحات في إطار جولة دولية يجريها لولا دا سيلفا تشمل عدة دول أوروبية، من بينها إسبانيا، حيث التقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وشارك في منتديات سياسية في برشلونة تهدف لتعزيز التعاون بين القوى التقدمية عالميًا.

وتعكس هذه التحركات رغبة البرازيل في لعب دور أكبر على الساحة الدولية، خاصة في قضايا السلام والاستقرار الاقتصادي والسياسي.

اتصالات دولية مع قادة العالم

كشف الرئيس البرازيلي أنه أجرى اتصالات مع عدد من القادة العالميين، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لبحث الأوضاع الدولية وسبل دعم الاستقرار العالمي.

وأكد أن هذه الاتصالات تهدف إلى فتح قنوات حوار واسعة بين القوى الكبرى لتجنب المزيد من الصراعات.

دعوات لإصلاح الأمم المتحدة

في سياق تصريحاته، دعا لولا دا سيلفا إلى إصلاح شامل في منظومة الأمم المتحدة، معتبرًا أن المنظمة بحاجة إلى تحديث آلياتها حتى تستعيد فعاليتها في حل النزاعات الدولية.

وأوضح أن العالم تغير بشكل كبير، بينما لا تزال بعض المؤسسات الدولية تعمل بأساليب قديمة لا تتناسب مع التحديات الحالية.

توتر متصاعد في المشهد الدولي

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العالم توترًا سياسيًا متزايدًا بين عدد من القوى الكبرى، مع اختلاف واضح في الرؤى حول إدارة الأزمات الدولية والسياسات الخارجية.

ويرى مراقبون أن تصريحات لولا تمثل جزءًا من موجة انتقادات عالمية متزايدة لأسلوب الخطاب السياسي الأمريكي في بعض الفترات، خاصة في عهد ترامب.

تعكس تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا تصاعد حدة الخطاب السياسي بين عدد من القادة الدوليين، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تهدئة الأوضاع العالمية.

ورغم حدة الانتقادات، تبقى الدعوات إلى الحوار وإصلاح النظام الدولي هي العنوان الأبرز في تحركات لولا، في محاولة لإعادة التوازن إلى العلاقات بين القوى الكبرى على الساحة العالمية.