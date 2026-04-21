بيبو: الزمالك الأقرب للتتويج بالدوري.. وهذه كواليس معاناته الإعلامية هذا الموسم،

أكد أحمد مصطفى بيبو مدرب فريق الجونة في تصريحات إذاعية مع الإعلامي كريم رمزي عبر راديو ميجا إف إم، أن فريق الزالك هو الأقرب للفز بالدوري هذا الموسم، وأوضح بيبو أن الزمالك يمتلك الأفضلية في سباق اللقب هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق مؤخرًا يمنحه دفعة قوية مقارنة بباقي المنافسين.



وأضاف المدير الفني للجونة أن المباريات المباشرة بين الفرق المنافسة ستظل العامل الحاسم في تحديد بطل الدوري، خاصة في ظل تقارب المستوى بين الأندية الكبرى خلال الموسم الحالي.



شكوى من التجاهل الإعلامي



وتطرق بيبو إلى معاناته مع التغطية الإعلامية، مؤكدًا شعوره بالظلم بسبب تجاهل وسائل الإعلام لما يقدمه مع الجونة هذا الموسم، رغم الجهود المبذولة والنتائج التي حققها الفريق.

وأشار إلى أن هذا التجاهل قد يكون مرتبطًا بمشاركة الفريق في مجموعة الهبوط، وهو ما يقلل من تسليط الضوء الإعلامي عليه مقارنة بفرق مجموعة التتويج، رغم أن الفريق يقدم مستويات جيدة ويستحق الإشادة.



أهداف الجونة في مجموعة الهبوط



وعن طموحات الفريق، كشف بيبو أنه عقد جلسات مع اللاعبين منذ بداية المرحلة الحالية، تم خلالها الاتفاق على ضرورة القتال من أجل التواجد بين الفرق السبعة الكبار، إلا أن الفريق لم ينجح في تحقيق هذا الهدف.

وأكد أن الطموح الحالي يتمثل في إنهاء الموسم ضمن أول ثلاثة مراكز في مجموعة الهبوط، وهو ما يسعى الجهاز الفني لتحقيقه خلال المباريات المتبقية من عمر المسابقة.



صراع الدوري يشتعل في الجولات الحاسمة



يُذكر أن المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم تشهد إثارة كبيرة بين عدة أندية، إلا أن الاستقرار الفني والخبرة قد يلعبان دورًا حاسمًا في تحديد هوية البطل.

ويترقب عشاق الكرة المصرية الجولات المقبلة التي قد تحمل مفاجآت كبيرة، خاصة مع احتدام الصراع بين الفرق الكبرى وسعي كل فريق لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط في الأمتار الأخيرة من المسابقة.



