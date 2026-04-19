مانشستر سيتي يقلب الطاولة على أرسنال ويشعل صراع صدارة الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب غريمه أرسنال بنتيجة 2-1، في المواجهة القوية التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعيد السيتي إشعال المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.



بداية نارية وهدف مبكر للسيتي



دخل مانشستر سيتي اللقاء بقوة وفرض أسلوبه الهجومي منذ الدقائق الأولى، وهو ما تُرجم سريعًا إلى هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب ريان شرقي، الذي استغل تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك، معلنًا تفوق أصحاب الأرض مبكرًا.

هدية دفاعية تعيد أرسنال للمباراة

لم ينتظر أرسنال كثيرًا للعودة، حيث جاء هدف التعادل سريعًا في الدقيقة 18 بعد خطأ فادح من حارس السيتي، استغله الألماني كاي هافيرتز بشكل مثالي ليسجل هدف التعادل للجانرز، ويعيد المباراة إلى نقطة البداية وسط ارتباك دفاعي واضح من السيتي.



هالاند يحسم القمة بهدف قاتل



في الشوط الثاني، واصل الفريقان تبادل السيطرة، لكن الكلمة الأخيرة كانت للنجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 65، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية لم يتمكن حارس أرسنال من التصدي لها، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.



تشكيل مانشستر سيتي في المباراة



اعتمد مانشستر سيتي على تشكيل متوازن، حيث جاء كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: نونيس – خوسانوف – جيهي – أوريلي

خط الوسط: برناردو سيلفا – رودري – ريان شرقي

خط الهجوم: سيمينو – هالاند – جيريمي دوكو

كما تواجد على مقاعد البدلاء عدد من الأسماء البارزة مثل فيل فودين وعمر مرموش، ما يعكس عمق قائمة الفريق.

تشكيل أرسنال أمام السيتي

في المقابل، دخل أرسنال المباراة بتشكيل قوي ضم:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: موسكيرا – سالبيا – جابرييل – هيناكي

خط الوسط: أوديجارد – زوبيمندي – رايس

خط الهجوم: مادويكي – هافيرتز – إيزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد المباراة

بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 67 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مقلصًا الفارق مع أرسنال المتصدر إلى 3 نقاط فقط، مع امتلاك السيتي مباراة مؤجلة، ما يمنحه فرصة ذهبية للانقضاض على الصدارة في الجولات المقبلة.



صراع مشتعل على لقب البريميرليج



تعكس هذه النتيجة اشتعال المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يدخل مانشستر سيتي بقوة في سباق التتويج، مستفيدًا من خبراته الكبيرة في حسم البطولات، بينما يسعى أرسنال للحفاظ على الصدارة رغم الضغوط المتزايدة.