موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق الزمالك ضد نظيره فريق بيراميدز التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، يحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب البطولة للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 46 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز مركز الوصيف برصيد 44 نقطة.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز ففريق الزمالك يسعي للفوز للحفاظ علي صدارة الدوري في ظل المنافسة الشرسة علي اللقب مع بيراميدز و الأهلي وسيراميكا، بينما يبحث فريق بيراميدز عن فوز يعود به لصدارة جدول ترتيب المسابقة.

موعد قمة الزمالك ضد بيراميدز

المباراة التي تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق 23 أبريل الجاري.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز

يتم نقل أحداث مباراة فريق الزمالك أمام نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الزمالك ضد بيراميدز

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الزمالك ضد نظيره فريق بيراميدز والذي من المنتظرأن يشهد الدفع بالعناصرالأتية..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر، أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدى الدباغ، سيف الجزيري، خوان بيزيرا

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك

يتوقع أن يضم تشكيل فريق بيراميدز ضد نظيره فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري العناصرالأتية..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، حامد حمدان.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، محمود زلاكة، مصطفى فتحي.

