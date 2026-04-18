كأس العالم 2026.. فيفا يهاجم زيادة أسعار قطارات نيويورك ويحذر من تأثيرها على الجماهير

أثار قرار رفع أسعار تذاكر القطارات المتجهة إلى ملعب ميتلايف خلال بطولة كأس العالم 2026 جدلًا واسعًا، بعدما وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم الخطوة بأنها “غير مسبوقة”، محذرًا من تداعياتها السلبية على حضور الجماهير.

زيادة كبيرة في أسعار القطارات إلى ملعب ميتلايف

أعلنت هيئة النقل في ولاية نيوجيرسي عن تسعيرة استثنائية لتذاكر القطار خلال البطولة، حيث بلغت تكلفة الرحلة ذهابًا وإيابًا من نيويورك إلى ملعب ميتلايف نحو 150 دولارًا، أي ما يعادل قرابة 10 أضعاف السعر المعتاد.

ويبعد ملعب ميتلايف حوالي 30 كيلومترًا عن مانهاتن، ومن المقرر أن يستضيف مباريات حاسمة، من بينها المباراة النهائية للمونديال.

فيفا: القرار غير مسبوق ويضر الجماهير

أكد هايمو شيرجي أن فرض أسعار مرتفعة بهذا الشكل يُعد أمرًا غير مسبوق في تنظيم الأحداث العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة “الجنونية” سيكون لها تأثير رادع على الجماهير.

وأوضح أن ارتفاع التكلفة قد يدفع المشجعين للبحث عن وسائل نقل بديلة، ما قد يؤدي إلى زيادة الازدحام المروري حول الملعب.

الولايات المتحدة تدافع عن القرار

من جانبها، دافعت ميكي شيريل عن القرار، مطالبة الفيفا بتحمل تكاليف نقل الجماهير، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي سيحقق إيرادات ضخمة من البطولة.

لكن الفيفا ردت موضحة أن الإيرادات المتوقعة، والتي تُقدر بنحو 11 مليار دولار، ليست أرباحًا، بل يتم إعادة استثمارها في تطوير كرة القدم عالميًا، خاصة في فئات الشباب والنساء.

فارق كبير مقارنة بالمدن الأخرى

كشفت الفيفا عن مقارنة بأسعار النقل في المدن المستضيفة الأخرى، حيث تتراوح تذاكر المواصلات بين 1.25 و15 دولارًا فقط، ما يعكس فجوة كبيرة مقارنة بأسعار نيوجيرسي.

في المقابل، يرى مسؤولون أمريكيون أن المقارنة ليست عادلة، نظرًا لقرب الملاعب في بعض المدن مثل أتلانتا وفيلادلفيا من مراكز المدن.

هل يتم التوصل لحل؟

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت الفيفا ستتدخل لإيجاد حل وسط، أو إذا كانت السلطات الأمريكية ستعيد النظر في القرار، خاصة مع اقتراب انطلاق البطولة التي تُعد الأكبر في تاريخ كرة القدم.

تضع أزمة أسعار النقل في نيوجيرسي تحديًا جديدًا أمام منظمي كأس العالم 2026، حيث يظل التوازن بين تحقيق الإيرادات وضمان حضور جماهيري واسع أحد أبرز الملفات المطروحة قبل انطلاق الحدث العالمي.