التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

تترقب جماهير القلعة الحمراء، قمة نارية تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 44 نقطة بينما يحتل بيراميدز مركز الوصيف بنفس الرصيد 44 نقطة وبفارق الأهداف.

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق فوز خلال مواجهة نظيره فريق بيراميدز في ظل المنافسة الشرسة علي لقب الدوري، كما يبحث فريق بيراميدز عن فوز يبقي علي فرصه في مطاردة الزمالك علي قمة البطولة وإبعاد الأهلي عن صراع التتويج بلقب الدوري.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

القمة التي تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء الاثنين الموافق 27 أبريل الجاري.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي ضد بيراميدز

يام نقل أحداث مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء الاثنين الموافق 27 أبريل الجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد بيراميدز

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره بيراميدز والذي من المنتظرأن يشهد الدفع بالعناصرالأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: زيزو - تريزيجيه - أشرف بن شرقي.

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق بيراميدز ضد نظيره الأهلي في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري العناصرالأتية..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، حامد حمدان.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، محمود زلاكة، مصطفى فتحي.

