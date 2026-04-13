موعد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد فى إياب نصف نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مواجهة فريق الزمالك ضد نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري التي تجمعهما ضمن منافسات جولة الإياب لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2025-2026.

يكفي فريق الزمالك تحقيق الفوز أوالتعادل بأي نتيجة خلال مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري لحسم تذكرة التأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب الذي جمعهما في الجزائر بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري

مواجهة فريق الزمالك ضد نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري التي تجمعهما ضمن منافسات جولة الإياب لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2025-2026، تنطلق في السادسة مساء الجمعة المقبل الموافق 17 إبريل الجاري.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري

يمكنك متابعة مواجهة فريق الزمالك ضد نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري التي تجمعهما ضمن منافسات جولة الذهاب لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2025-2026، والتي تنطلق في السادسة مساء الجمعة المقبل الموافق 17 إبريل الجاري، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية.

الزمالك ضد شباب بلوزداد

تشكيل الزمالك المتوقع ضد شباب بلوزداد

يرصد الموجز، تشكيل فريق الزمالك ضد نظيره فريق شباب بلوزداد والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر، أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدى الدباغ، سيف الجزيري، خوان بيزيرا

التشكيل المتوقع لشباب بلوزداد ضد الزمالك

من المنتظر أن يشهد تشكيل فريق شباب بلوزداد ضد الزمالك الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: حسين بن عيادة، يونس عبد الحق أواسا ، محمد نوفل خاسف، يوسف لعوافي

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، سليم بوخنشوش، مروان بوكرشاوي

خط الهجوم: عبد الرحمن مزيان، لطفي بوصوار، عبد النور بلحوسيني.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



