مهيب عبد الهادي: الأهلي سيتقدم بثلاث بلاغات ضد حكم لقاء الفريق ونادي سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، مقدم برنامج "اللعيب"، عن اتجاه النادي الأهلي لاتخاذ خطوات قانونية وتصعيدية ضد الحكم محمود وفا، وذلك على خلفية قراراته التحكيمية خلال مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026.



تفاصيل بلاغات الأهلي ضد الحكم محمود وفا



أكد مهيب عبد الهادي أن إدارة النادي الأهلي تستعد لتقديم ثلاثة بلاغات رسمية ضد الحكم محمود وفا، اعتراضًا على ما وصفته بأخطاء تحكيمية مؤثرة، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق خلال اللحظات الحاسمة من اللقاء.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تمسك النادي بحقوقه، خاصة في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري، ورغبة الإدارة في ضمان تحقيق العدالة التحكيمية خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.



أزمة ركلة الجزاء تشعل الجدل



شهدت المباراة التي جمعت الأهلي مع سيراميكا كليوباترا أحداثًا مثيرة، خاصة خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما لمست الكرة يد أحد لاعبي سيراميكا داخل منطقة الجزاء، في لقطة أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير والمحللين.



وقام حكم تقنية الفيديو (VAR)

باستدعاء حكم الساحة لمراجعة اللقطة، وسط توقعات باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم محمود وفا قرر في النهاية عدم احتسابها، وهو القرار الذي أثار حالة من الغضب داخل أروقة النادي الأهلي.

اتهامات بظلم تحكيمي واضح

وأشار مهيب عبد الهادي إلى أن النادي الأهلي يرى أنه تعرض لظلم تحكيمي "واضح وصريح"، مؤكدًا أن ركلة الجزاء كانت مستحقة بنسبة 100% من وجهة نظر الجهاز الفني والإدارة.

وأضاف أن حالة الغضب لم تتوقف عند قرار عدم احتساب ركلة الجزاء، بل امتدت أيضًا إلى بعض التصرفات التي صدرت من الحكم خلال اللقاء.



أزمة بين الحكم وتريزيجيه



كشف عبد الهادي عن واقعة أخرى أثارت استياء داخل الفريق، حيث أشار إلى أن الحكم محمود وفا قام بتوجيه حديث غير لائق إلى قائد الفريق محمود حسن تريزيجيه، قائلًا له: "امشي يا ولا"، بحسب ما نقل عن مصدر من داخل الفريق.

وتسببت هذه الواقعة في زيادة حالة الاحتقان داخل النادي، خاصة أنها تمس قائد الفريق بشكل مباشر، وهو ما قد يدفع الإدارة لتصعيد الأمر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

كما قال كيف يأخذ بتقرير الحكم وهو اصبح في حالة خصومة مع النادي الأهلي، مشيراً إلى تبريرا واقعة ضرب حارس الفريق محمد الشناوي للحكم عقب صافرة النهاية.



الأهلي يرفض الصمت



واختتم مهيب عبد الهادي تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما حدث، مشيرًا إلى أن التحرك القانوني يأتي كرسالة واضحة للحفاظ على حقوق النادي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المباريات القادمة.

