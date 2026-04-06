موعد لقاء الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في الكونفدرالية..

يحل مساء يوم الجمعة المقبل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، في إطار مواجهة الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء مرتقب يحمل طابع القوة والإثارة بين الفريقين.

تأهل الزمالك إلى نصف النهائي

وكان الزمالك قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تفوقه على فريق أوتوهو الكونغولي في ربع النهائي، حيث حسم الفريق الأبيض المواجهة لصالحه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليواصل مشواره القاري بثبات نحو المنافسة على اللقب الأفريقي.

وقدم الزمالك خلال مشواره في البطولة أداءً قويًا، اعتمد خلاله الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على حالة من الانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية، بجانب استغلال الفرص الهجومية بشكل فعال في المباريات الحاسمة.



سفر البعثة إلى الجزائر



ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة متجهة إلى الجزائر صباح غد الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف النهائي، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل المواجهة المرتقبة خارج الديار.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تسهّل من مهمة الفريق قبل لقاء الإياب بالقاهرة، في ظل الطموحات الكبيرة داخل القلعة البيضاء للعودة إلى منصات التتويج القاري.



استعدادات شباب بلوزداد



على الجانب الآخر، يدخل فريق شباب بلوزداد الجزائري المواجهة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد فوزه الكبير في آخر مبارياته بالدوري المحلي، حيث حقق انتصارًا عريضًا على ترجي مستغانم بنتيجة سبعة أهداف دون رد، في مباراة أظهرت القوة الهجومية للفريق قبل موقعة الزمالك.

ويأمل الفريق الجزائري في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في لقاء الذهاب، قبل خوض مباراة العودة المرتقبة في القاهرة.



الزمالك يمنح لاعبيه راحة



وفي سياق متصل، قرر الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين، وذلك عقب الانتهاء من مواجهة المصري في الدوري، والتي انتهت بفوز كبير للزمالك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

هذا الفوز رفع رصيد الفريق إلى 46 نقطة، ليواصل صدارته لجدول ترتيب المرحلة النهائية من الدوري المصري، ويعزز من الحالة المعنوية للاعبين قبل خوض المواجهة القارية المهمة.

مواجهة منتظرة بطابع أفريقي قوي

وتحمل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد طابعًا خاصًا، نظرًا لقوة الفريقين ورغبتهما في الوصول إلى نهائي البطولة، حيث ينتظر عشاق الكرة الأفريقية مواجهة قوية تجمع بين الخبرة المصرية والطموح الجزائري في صراع على بطاقة التأهل إلى النهائي القاري.