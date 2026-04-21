جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026..اعتماد رسمي خلال ساعات وموعد الانطلاق 31 مايو

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الوزير محمد عبد اللطيف، لإعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، في خطوة ينتظرها آلاف الطلاب بمختلف التخصصات على مستوى الجمهورية، سواء في نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات.

اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 خلال ساعات

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم أن الوزير بصدد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بشكل رسمي، تمهيدًا لإصداره في بيان عاجل يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بمواعيد الامتحانات لجميع الشعب.

ويشمل الجدول المنتظر جميع نوعيات التعليم الفني، وهي: الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، إلى جانب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم والتدريب المزدوج، وكذلك برامج الجدارات المهنية، فضلًا عن جداول طلاب الدمج.

موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2025/2026، أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ستبدأ رسميًا يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، على أن تكون الجداول موحدة في جميع المحافظات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ويأتي هذا الموعد ضمن خطة الوزارة لتنظيم العملية التعليمية وضمان سير الامتحانات بشكل منضبط دون تعارض مع باقي مراحل التعليم.

نماذج استرشادية بنظام البوكليت لطلاب الدبلومات الفنية

في إطار استعدادات الوزارة للامتحانات، تم طرح نماذج استرشادية لامتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام "البوكليت"، بهدف تدريب الطلاب على شكل الأسئلة وطبيعة الامتحانات قبل انطلاقها.

وأوضحت الوزارة أن هذه النماذج أعدها نخبة من موجهي عموم المواد، لتغطي كافة التخصصات، سواء بنظام الثلاث سنوات (جدارات ومهني) أو الخمس سنوات، وكذلك التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الطلاب وتعزيز جاهزيتهم، بما يعكس الشكل الحقيقي للامتحانات ويساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

إتاحة النماذج الاسترشادية إلكترونيًا

أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية تحميل النماذج الاسترشادية عبر موقعها الرسمي، لتسهيل وصول الطلاب إليها في أي وقت، ومساعدتهم على المراجعة والتدريب الذاتي.

وتؤكد الوزارة أهمية الاستفادة من هذه النماذج باعتبارها وسيلة فعالة لفهم نظام الامتحانات الجديد والتعامل مع ورقة الأسئلة بشكل احترافي.

استبيان لطلاب الدبلومات الفنية لرصد المستقبل المهني

في سياق تطوير منظومة التعليم الفني، أعلنت الوزارة عن إطلاق استبيان شامل لطلاب الدبلومات الفنية 2026، بهدف التعرف على خططهم المستقبلية، سواء بالالتحاق بسوق العمل أو استكمال الدراسة.

وأوضحت أن نتائج هذا الاستبيان ستُستخدم في تحسين جودة البرامج التعليمية والتدريبية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

تعليمات عاجلة للمديريات لضمان دقة البيانات

وجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات عاجلة إلى مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بضرورة تعميم الاستبيان على جميع مدارس التعليم الفني، مع التأكيد على تسهيل إجراءات المشاركة أمام الطلاب.

وشددت الوزارة على أهمية تحقيق أعلى معدلات مشاركة ممكنة، لضمان الحصول على بيانات دقيقة تساعد في تطوير منظومة التعليم الفني بشكل شامل.

استعدادات مكثفة قبل الامتحانات

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة للاستعداد المبكر لامتحانات الدبلومات الفنية 2026، سواء من خلال إعلان الجداول في توقيت مناسب، أو توفير مواد تدريبية، أو قياس جاهزية الطلاب، بما يضمن موسم امتحانات منظم وناجح.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة، لمعرفة التفاصيل الكاملة الخاصة بالجدول والاستعداد النهائي لخوض الامتحانات.