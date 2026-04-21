تطورات حرب إيران: طهران تتوعد بمفاجآت عسكرية وتلويح أمريكي بالتصعيد والصفقة

تصعيد جديد في موقف طهران واستعدادات عسكرية مفتوحة

في ظل استمرار التوترات الإقليمية، كشفت مصادر إيرانية عن تطورات لافتة في ملف الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث نقلت وكالة “تسنيم” عن مصدر مطلع أن طهران “مستعدة بالكامل” لاحتمال تجدد المواجهات العسكرية، مؤكدة أنها جهزت ما وصفته بـ“مفاجآت جديدة” للجولة المحتملة من القتال.

وبحسب المصدر، فإن الساعات الأخيرة التي تسبق انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار تشهد حالة من الترقب الحاد، خاصة في ظل تعثر مسار المفاوضات نتيجة ما وصفه بـ“المطالب المفرطة” من الجانب الأمريكي، إلى جانب تشديد الحصار البحري، وهو ما أدى إلى توقف أي مسار تفاوضي جديد حتى الآن.

تهديدات إيرانية برد قاسٍ في حال اندلاع الحرب

المصدر الإيراني شدد على أن بلاده مستعدة لما سماه “خلق جحيم جديد” للقوات الأمريكية والإسرائيلية منذ اللحظة الأولى لأي تصعيد عسكري محتمل. وتزامن ذلك مع تصريحات من وزارة الدفاع الإيرانية أكدت فيها ضرورة “إجبار العدو على الاستسلام الكامل” سواء في ساحات القتال أو حتى في المسار الدبلوماسي.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، اللواء رضا طلائي نيك، أن بلاده ماضية في استراتيجية الضغط الشامل، والتي تشمل الجبهات العسكرية والسياسية وحتى ما وصفه بـ“ساحة الشارع”، في إشارة إلى أبعاد الصراع غير التقليدية.

موقف الحرس الثوري: لا مفاوضات دون شروط مسبقة

في السياق ذاته، أكد ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري أنه لا توجد أي مفاوضات جارية في الوقت الراهن، مشددًا على أن أي حوار لن يبدأ إلا بعد قبول الطرف الآخر بالشروط الإيرانية. وأضاف أن “ميزان القوة الحالي” يميل لصالح إيران، على حد تعبيره، وأن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تنطلق من هذا الواقع.

ترامب: الحصار نجح والجيش الأمريكي جاهز

على الجانب الآخر، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته، مؤكدًا أن إيران “لا تملك خيارًا سوى التفاوض”، مشيرًا إلى أن سياسة الحصار المفروضة حققت نتائج ملموسة.

وأوضح ترامب أن واشنطن تتابع بدقة تحركات داخل إيران، بما في ذلك محاولات لاستخراج اليورانيوم المخصب بعد استهداف منشآت نووية، لافتًا إلى استخدام أقمار صناعية عسكرية في رصد تلك التحركات.

وأضاف أن الجيش الأمريكي “جاهز للتحرك إذا لزم الأمر”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحل النهائي قد يكون “صفقة جيدة”، رغم رفضه تمديد أي وقف إطلاق نار قائم.

الدبلوماسية الإيرانية ودور الوساطات الإقليمية

في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن صمود القوات المسلحة يمثل ركيزة أساسية تدعم الموقف الدبلوماسي الإيراني، مؤكدًا أن طهران تنسق بين المسارين العسكري والسياسي لحماية مصالحها الوطنية.

كما برز الدور الباكستاني في المشهد، حيث دعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إلى ضرورة استمرار وقف إطلاق النار، وفتح قنوات تفاوض مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن الحوار هو الطريق الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.

مشهد مفتوح على احتمالات متعددة

تُظهر التطورات الحالية أن الأزمة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لا تزال في مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتداخل التهديدات العسكرية مع محاولات دبلوماسية متعثرة، بينما يبقى مستقبل التهدئة أو الانفجار مرهونًا بقدرة الأطراف على العودة إلى طاولة التفاوض قبل فوات الأوان.