عاجل.. تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر وتفاصيل صادمة عن تطورات العلاج

شهدت الساعات الماضية حالة من القلق الواسع بين جمهور ومحبي الفنان الكبير هاني شاكر بعد تداول أخبار غير دقيقة حول تدهور حالته الصحية، قبل أن تتطور الأمور إلى انتشار شائعات عن وفاته، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الجهات الرسمية والنقابية إلى التدخل لتوضيح الحقيقة الكاملة.

بداية الأزمة الصحية

بدأت الأزمة الصحية للفنان هاني شاكر بعد تعرضه لنزيف حاد في الجهاز الهضمي، نتيجة مضاعفات مرض قديم في القولون، حيث يعاني منذ سنوات من وجود “جيوب” بالقولون (Diverticula)، وهي حالة قد تتسبب في التهابات ونزيف متكرر.

وتدهورت حالته بشكل مفاجئ بعد دخوله المستشفى، حيث احتاج إلى نقل دم بكميات كبيرة، إلا أن النزيف استمر، مما استدعى التدخل باستخدام الأشعة التداخلية، والتي نجحت مؤقتًا في السيطرة على الوضع.

لكن صباح اليوم التالي، عادت الأزمة بشكل أكثر خطورة، حيث توقف القلب لمدة وصلت إلى 6 دقائق، قبل أن يتم إنعاشه في 3 محاولات متتالية لإنقاذ حياته.

تدخل جراحي دقيق ومخاطرة كبيرة

على إثر تدهور الحالة، قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي عاجل في ظروف وُصفت بالبالغة الخطورة، ونجحت العملية في إنقاذ حياته، وتم نقله إلى العناية المركزة تحت المراقبة الطبية المكثفة.

وخلال فترة العلاج، كان الفنان تحت تأثير المهدئات لفترة طويلة لتخفيف الألم، قبل أن يستعيد وعيه تدريجيًا ويتعرف على أسرته والفريق الطبي، ليبدأ بعدها مرحلة تحسن نسبي في حالته.

رحلة العلاج والتأهيل خارج البلاد

بعد استقرار الحالة بشكل جزئي، تقرر سفره إلى الخارج لاستكمال العلاج داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة في إعادة التأهيل، بهدف مساعدته على استعادة القوة العضلية بعد فترة طويلة داخل العناية المركزة.

ومع بدء البرنامج التأهيلي، ظهرت مؤشرات تحسن في الأيام الأولى، قبل أن يتعرض لانتكاسة مفاجئة تمثلت في فشل تنفسي استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا.

نفي شائعة الوفاة ورد رسمي

مع تزايد الشائعات حول وفاة الفنان هاني شاكر خرجت نقابة المهن الموسيقية لتؤكد أن كل ما يتم تداوله غير صحيح، وأن الحالة الصحية للفنان ما زالت تحت المتابعة الطبية، مطالبة الجمهور بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.

كما شددت النقابة على أن الهدف من هذه الشائعات هو إثارة البلبلة والقلق بين أسرته وجمهوره.

تحرك قانوني ضد مروجي الشائعات

من جانبه، أصدر المستشار القانوني للفنان هاني شاكر بيانًا حاسمًا أكد فيه أن نشر أخبار كاذبة عن الحالة الصحية يُعد جريمة قانونية مكتملة الأركان.

وأوضح أنه تم رصد عدد من الحسابات والمنصات التي روجت لهذه الأخبار، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، تشمل تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام ضد كل من يثبت تورطه.

الوضع الحالي للفنان

وفق مصادر مقربة، فإن الحالة الصحية للفنان ما زالت تحتاج إلى متابعة دقيقة داخل المستشفى، مع وجود تحسن نسبي في بعض المؤشرات الحيوية، بينما يواصل الفريق الطبي جهوده لاستقرار وضعه بشكل كامل.

وأكدت المصادر أن الأسرة تفضل تقليل الزيارات خلال هذه الفترة الحرجة، مع الاعتماد على الرعاية الطبية المكثفة والدعاء له بالشفاء.

يبقى الوضع الصحي للفنان هاني شاكر محل متابعة دقيقة، وسط دعوات واسعة من جمهوره في مصر والعالم العربي بالشفاء العاجل، مع تأكيد الجهات الرسمية أن ما يتم تداوله من شائعات لا أساس له من الصحة، وأن الحقيقة الوحيدة هي استمرار رحلة العلاج تحت إشراف طبي متخصص.