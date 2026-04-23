موجة ربيعية متقلبة تضرب مصر اليوم.. ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تعيق الرؤية

بين برودة الفجر وحرارة الظهيرة، تعيش مصر اليوم حالة جوية متقلبة تفرض حضورها بقوة على الطرق والأجواء، حيث تختلط الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر بنشاط الرياح وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، في مشهد جوي يتطلب الحذر والانتباه منذ اللحظات الأولى من اليوم.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 23 أبريل 2026، موضحة أن البلاد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، ضمن أجواء ربيعية سريعة التقلب بين الدفء والاعتدال.

ويبدأ اليوم بطقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الأولى، يتحول تدريجيًا إلى طقس حار نسبيًا خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بينما يميل الطقس للاعتدال المائل للبرودة مع حلول الليل، في استمرار واضح للتغيرات المناخية الربيعية.

وتُعد الشبورة المائية أبرز الظواهر المؤثرة اليوم، حيث تتكون بكثافة خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على عدد كبير من الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تصل في بعض المناطق إلى مستوى يحد من الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، مما يستوجب القيادة بحذر شديد.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و32 كم/س، خاصة في مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وهو ما يزيد من الإحساس بتقلبات الطقس رغم استقرار الأجواء نسبيًا خلال النهار.

وفيما يتعلق بفرص الأمطار، أكدت الأرصاد أنها ضعيفة وغير مؤثرة، وتقتصر على ظهور سحب منخفضة قد ينتج عنها رذاذ خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية دون تأثير يُذكر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:



القاهرة 30/18 – الإسكندرية 30/17 – مطروح 28/17 – سوهاج 33/17 – قنا 34/18 – أسوان 35/19

وتشير هذه القيم إلى استمرار الفارق الحراري بين شمال وجنوب البلاد، حيث تسجل محافظات الصعيد أعلى درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

نصائح هامة من الأرصاد الجوية :

ارتداء ملابس مناسبة للطقس، ويفضل طبقات خفيفة يمكن تعديلها حسب الحرارة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة خاصة في الأيام الحارة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتجنب الجفاف.

القيادة بحذر شديد أثناء وجود شبورة مائية أو انخفاض في مستوى الرؤية.

ترك مسافات أمان بين السيارات على الطرق السريعة.

متابعة النشرات الجوية بشكل يومي قبل الخروج من المنزل.

إغلاق النوافذ جيدًا أثناء نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

عدم تخفيف الملابس بشكل مفاجئ في فترات التقلبات الحرارية.

الحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلًا خاصة للأطفال وكبار السن.