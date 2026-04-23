موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026.. الحكومة تحسم الجدل رسميًا

أعلنت الحكومة المصرية بشكل رسمي موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026، وسط اهتمام واسع من المواطنين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، خاصة بعد حالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الماضية حول إمكانية ترحيل الإجازة.

قرار رسمي بإجازة 25 أبريل دون ترحيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء.

وشدد القرار على أن الإجازة ستُطبق في موعدها المحدد دون أي ترحيل إلى أيام أخرى، ليتم حسم الجدل الذي دار حول إمكانية نقلها إلى يومي الخميس أو الأحد بهدف منح عطلة ممتدة.

إنهاء الجدل حول ترحيل الإجازة

جاء القرار الحكومي ليضع حدًا للتكهنات التي انتشرت خلال الأيام الماضية، حيث توقع البعض إمكانية ترحيل الإجازة كما يحدث في بعض المناسبات الرسمية الأخرى.

إلا أن الحكومة قررت تثبيت الموعد يوم السبت 25 أبريل، دون أي تعديل، وهو ما اعتبره كثير من الموظفين تأكيدًا على الالتزام بالجدول الزمني الرسمي للإجازات الوطنية.

الجهات المستفيدة من الإجازة

وفقًا للبيان الرسمي، تشمل الإجازة العاملين في مختلف مؤسسات الدولة، ومنها:

الوزارات والمصالح الحكومية

الهيئات العامة

وحدات الإدارة المحلية

شركات القطاع العام

شركات قطاع الأعمال العام

وتأتي هذه الإجازة ضمن المناسبات الوطنية التي يتم فيها منح العاملين عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

أهمية عيد تحرير سيناء

يُعد عيد تحرير سيناء من أهم المناسبات الوطنية في مصر، حيث يُحتفل به في 25 أبريل من كل عام، تخليدًا لذكرى استرداد آخر جزء من أرض سيناء وعودة السيادة المصرية الكاملة عليها.

وتحمل هذه المناسبة رمزية وطنية كبيرة، باعتبارها تعكس واحدة من أبرز محطات التاريخ المصري الحديث، ما يجعلها عطلة رسمية معتمدة في الدولة.

لماذا لم يتم ترحيل الإجازة؟

رغم اتباع الحكومة سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى أيام عمل أخرى في حالات معينة، فإن هذا الإجراء لا يُطبق بشكل ثابت على جميع المناسبات.

وفي حالة عيد تحرير سيناء 2026، جاء القرار بالالتزام بالموعد الأصلي للمناسبة، رغم توافقه مع عطلة نهاية الأسبوع لدى شريحة كبيرة من العاملين.

وضع القطاع الخاص من الإجازة

أوضح وزير العمل أن إجازة 25 أبريل تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين الخاضعين لقانون العمل، مع إمكانية تشغيل العامل في هذا اليوم في حال ظروف العمل، على أن يحصل على أجر مضاعف أو يوم بديل وفقًا للقانون.

كما أكد أن القرار يأتي في إطار تنظيم الإجازات الرسمية بما يتوافق مع التشريعات المنظمة لسوق العمل.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

بعد إجازة عيد تحرير سيناء، تتضمن قائمة العطلات الرسمية خلال عام 2026 عددًا من المناسبات المهمة، أبرزها:

عيد العمال في 1 مايو

عيد الأضحى في نهاية مايو

رأس السنة الهجرية في يونيو

ذكرى ثورة 30 يونيو

عيد الثورة في 23 يوليو

المولد النبوي الشريف في أغسطس

عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر

ويصل إجمالي الإجازات الرسمية خلال العام إلى نحو 18 يومًا مدفوعة الأجر، بخلاف العطلات الأسبوعية المعتادة.

اهتمام واسع من المواطنين

أثار إعلان موعد الإجازة اهتمامًا كبيرًا بين الموظفين والعاملين، خاصة مع تزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع، ما دفع البعض للتساؤل حول الاستفادة الفعلية من اليوم.

ومع حسم الحكومة القرار رسميًا، تستعد الجهات المختلفة لتطبيق الإجازة في موعدها دون أي تغيير، ضمن جدول الإجازات المعتمد لعام 2026.