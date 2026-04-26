تفاصيل محاولة اغـ.ـتيال دونالد ترامب في حفل مراسلي البيت الأبيض

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تطورًا أمنيًا خطيرًا بعد تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة اغتيال فاشلة خلال مشاركته في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، الذي أُقيم داخل أحد القاعات الكبرى بفندق هيلتون واشنطن، وسط حضور سياسي وإعلامي واسع.



إطلاق نار مفاجئ داخل القاعة يثير الذعر



وقعت الحادثة بشكل مفاجئ، حيث دوى صوت إطلاق نار داخل القاعة أثناء سير فعاليات الحفل، ما تسبب في حالة من الفوضى والارتباك بين الحضور. وبحسب روايات شهود عيان ومقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، فقد هرعت عناصر الخدمة السرية فور سماع الطلقات لتأمين الرئيس الأمريكي.

وأظهرت اللقطات لحظة إحاطة أفراد الأمن بـ ترامب، حيث شكلوا درعًا بشريًا حوله لحمايته من أي تهديد محتمل، قبل أن يتم إخراجه سريعًا من القاعة إلى مكان آمن.



تدخل سريع من الخدمة السرية وإجلاء ترامب



تحركت قوات الخدمة السرية الأمريكية بسرعة كبيرة، حيث نجحت في السيطرة على الموقف خلال دقائق. وتم إجلاء ترامب من موقع الحفل وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع انتشار مكثف لعناصر إنفاذ القانون داخل وخارج الفندق.

وأكدت مصادر إعلامية أمريكية أن نائب الرئيس كان ضمن الحضور، وتم إجلاؤه أيضًا كإجراء احترازي عقب الحادث.



القبض على مطلق النار



كشفت تقارير صحفية، من بينها ما نشرته نيويورك تايمز، أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على الشخص المتورط في إطلاق النار، وذلك بالقرب من الطوق الأمني المفروض حول موقع الحفل.

وتم اقتياد المشتبه به إلى جهة الاحتجاز للتحقيق معه، وسط تكتم أمني بشأن هويته أو دوافعه حتى الآن.



تصريحات ترامب بعد الحادث



وفي أول تعليق له عقب الواقعة، أكد دونالد ترامب أن الأجهزة الأمنية تعاملت باحترافية عالية مع الحادث، مشيدًا بدور الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون في احتواء الموقف بسرعة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي إنه يعتقد أنه كان المستهدف من حادث إطلاق النار، مضيفًا أن تأمين موقع الحفل لم يكن بالمستوى الكافي. ورغم ذلك، أشار إلى أنه أوصى باستمرار فعاليات الحفل، مع الالتزام الكامل بتعليمات الجهات الأمنية.

كما نشر عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال” تأكيدًا بإلقاء القبض على مطلق النار، في رسالة طمأنة للرأي العام الأمريكي.



حالة من التوتر داخل الأوساط السياسية والإعلامية



أثار الحادث حالة من القلق داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة، خاصة أنه وقع خلال مناسبة رسمية بارزة تجمع كبار المسؤولين والصحفيين. ويُعد حفل مراسلي البيت الأبيض من أهم الفعاليات السنوية التي تشهد حضورًا رفيع المستوى.

ويفتح هذا الحادث الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستوى الإجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه الفعاليات، ومدى جاهزية الأجهزة المختصة للتعامل مع تهديدات من هذا النوع.



تحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة



لا تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات المختصة لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل، بما في ذلك تحديد دوافع المتهم وما إذا كان قد تصرف بشكل فردي أم ضمن مخطط أوسع.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة صدور بيانات رسمية إضافية توضح تفاصيل أكثر دقة حول الواقعة، في ظل اهتمام إعلامي واسع وتغطية مكثفة من مختلف وسائل الإعلام العالمية.

