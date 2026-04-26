التضامن تعلن موعد سفر حجاج الجمعيات 2026.. انطلاق الرحلات أول مايو

موعد سفر حجاج الجمعيات الأهلية 2026



أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء سفر حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ / 2026م، اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، في إطار الاستعدادات النهائية لتنظيم الرحلات وتيسير أداء المناسك.

وتأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية، بما يشمل إصدار التأشيرات وتحديد مواعيد السفر والحجوزات، لضمان خروج الرحلات وفق جدول زمني منظم.



متابعة مباشرة من الوزيرة مايا مرسي



تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، بشكل مستمر اللمسات الأخيرة لموسم الحج، حيث شددت على أهمية تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، باعتبارهم جزءًا من بعثة مصر الرسمية للحج.

وأكدت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتيسير أداء الفريضة، خاصة للفئات المستفيدة من خدمات الجمعيات.



12 ألف حاج ضمن قرعة الجمعيات



أوضحت الجهات المعنية أن عدد الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام بلغ نحو 12 ألف حاج، تم إخطارهم رسميًا بضرورة استكمال إجراءات استخراج التأشيرات والاستعداد للسفر.

وتُعد هذه المنظومة واحدة من أهم برامج الحج في مصر، حيث توفر فرصًا منظمة وميسّرة لأداء الفريضة تحت إشراف حكومي مباشر.



تسليم التأشيرات ومواعيد السفر



قامت المؤسسة القومية لتيسير الحج بتسليم المشرفين جميع المستندات الخاصة بالرحلات، والتي تشمل التأشيرات، وخطوط السير، ومواعيد السفر، بالإضافة إلى تفاصيل الإقامة والتنقل داخل الأراضي المقدسة.

ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم الرحلات بشكل احترافي يضمن راحة الحجاج وسلامتهم.



تدريب شامل للمشرفين قبل انطلاق الرحلات



انتهت وزارة التضامن من تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لمشرفي بعثات الحج، والذي أُقيم بمقر الهلال الأحمر المصري، بهدف رفع كفاءة المشرفين وتأهيلهم للتعامل مع مختلف المواقف أثناء الرحلة.

وشمل التدريب الجوانب التنظيمية والطبية والإدارية، لضمان تقديم الدعم الكامل للحجاج طوال فترة أداء المناسك.



خطة متكاملة لتوفير الراحة والرعاية



أكدت وزيرة التضامن أن الاستعدادات لموسم الحج بدأت مبكرًا منذ انتهاء الموسم الماضي، مشيرة إلى أن الدولة لم تدخر جهدًا في توفير كافة سبل الراحة للحجاج.

وتضمنت الخطة توفير وسائل نقل مريحة، وأماكن إقامة قريبة من المسجد الحرام، ومجهزة بكافة الخدمات الأساسية.



تجهيزات خاصة بمشعري منى وعرفات



شملت الاستعدادات أيضًا التعاقد المبكر على مخيمات مجهزة وآمنة في مشعري منى وعرفات، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للحجاج خلال أداء المناسك الأساسية.

كما تم التنسيق مع الجهات السعودية المختصة لتأمين أفضل الخدمات داخل المشاعر المقدسة.



بعثة طبية وإدارية لخدمة الحجاج



ضمن خطة التأمين الصحي، تم تشكيل بعثة طبية متكاملة لمرافقة الحجاج، بهدف تقديم الرعاية الفورية لأي حالات طارئة، إلى جانب بعثة إدارية للإشراف على تنظيم الرحلات وتذليل أي عقبات.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة الحجاج وضمان تجربة حج آمنة ومريحة.



تجربة حج منظمة بمعايير احترافية



أكدت مايا مرسي أن تنظيم حج الجمعيات الأهلية يتم وفق معايير مهنية دقيقة، تطورت على مدار سنوات طويلة لتواكب التطورات في إدارة الحشود داخل المشاعر المقدسة.

وأضافت أن الهدف هو تقديم تجربة روحانية متكاملة تليق بضيوف الرحمن، مع الحفاظ على أعلى درجات التنظيم والأمان.



استعدادات مبكرة لضمان موسم ناجح



تعكس هذه الاستعدادات حجم الجهد المبذول من الدولة لتنظيم موسم حج ناجح، حيث يجري التنسيق بين مختلف الجهات داخل مصر وخارجها لضمان راحة الحجاج.

ومع اقتراب موعد السفر، تتجه الأنظار إلى انطلاق أولى الرحلات في مايو، وسط توقعات بموسم منظم يحقق تطلعات آلاف المصريين في أداء فريضة الحج بسهولة ويسر.