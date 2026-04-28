تأجيل استئناف قضية وفاة السباح يوسف محمد.. تفاصيل الحكم وأسباب الوفاة

قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدّم من المتهمين في قضية وفاة السباح يوسف محمد، إلى جلسة 5 مايو المقبل، وذلك بعد الحكم عليهم بالسجن 3 سنوات في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.

تفاصيل قرار المحكمة

كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس 4 متهمين، بينهم حكم وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لمدة 3 سنوات، مع كفالة 10 آلاف جنيه، بعد إدانتهم بالتسبب في وفاة السباح نتيجة الإهمال.

في المقابل، قضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين لعدم ثبوت مسؤوليتهم.

كيف وقعت الحادثة؟

تعود الواقعة إلى مشاركة السباح في بطولة الجمهورية للسباحة داخل استاد القاهرة الدولي، حيث فقد وعيه بعد انتهاء السباق وسقط في قاع المسبح.

وأشارت التحقيقات إلى أنه ظل تحت المياه لمدة 3 دقائق ونصف دون إنقاذ، ما أدى إلى وفاته.

تقرير الطب الشرعي يحسم السبب

أكد تقرير مصلحة الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، نتيجة امتلاء الرئتين بالمياه بعد فقدان الوعي.

كما أوضح التقرير خلو جسد الضحية من أي أمراض أو مواد مخدرة، ما ينفي وجود أسباب صحية مفاجئة.

شهادة الطب الشرعي: لا تقصير طبي

أفادت الطبيبة الشرعية أن محاولات إسعاف السباح كانت اجتهادية ولم تشهد أي تقصير طبي، إلا أنها لم تنجح بسبب طول مدة بقائه فاقدًا للوعي تحت الماء.

النيابة تكشف أوجه الإهمال

أشارت تحقيقات النيابة العامة إلى وجود قصور كبير في تنظيم البطولة، أبرزها:

ضعف خبرة القائمين على إدارة الحدث

عدم اختيار كوادر مؤهلة فنيًا

عشوائية في تنظيم المسابقات

عدم تناسب أعداد المشاركين مع الإمكانيات

كما أكدت شهادات أولياء الأمور وجود خلل واضح في إجراءات السلامة داخل البطولة.

اتهامات بالإهمال وتعريض حياة الأطفال للخطر

خلصت التحقيقات إلى تحميل المسؤولية للمتهمين بسبب الإهمال الجسيم والتقصير في أداء واجباتهم، ما أدى إلى وفاة الطفل وتعريض باقي المشاركين للخطر.

جلسة حاسمة مرتقبة

مع تأجيل نظر الاستئناف إلى مايو المقبل، تترقب الأوساط الرياضية والقانونية ما ستسفر عنه الجلسة القادمة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على البطولات الرياضية لضمان سلامة المشاركين.

تعكس الواقعة أهمية الالتزام بمعايير الأمان في البطولات الرياضية، خاصة مع مشاركة الأطفال، حيث يمكن لأي إهمال بسيط أن يؤدي إلى نتائج مأساوية.