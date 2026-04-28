مواعيد غلق المحلات والمقاهي بالتوقيت الصيفي 2026.. تطبيق رسمي بدءًا من اليوم

بدأت الحكومة تطبيق مواعيد غلق المحلات والمقاهي الجديدة بالتوقيت الصيفي 2026، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 28 أبريل، بالتزامن مع إلغاء قرار الغلق المبكر وعودة العمل بالمواعيد الطبيعية.

إلغاء قرار الغلق المبكر رسميًا

أقرت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات إلغاء القرار الاستثنائي الذي كان يُلزم المحال بالإغلاق في وقت مبكر، والذي وصل سابقًا إلى الساعة 9 مساءً، قبل أن يُمد خلال بعض المناسبات إلى 11 مساءً.

وبموجب القرار الجديد، تعود الأنشطة التجارية للعمل وفق المواعيد الطبيعية، ما يساهم في تنشيط الأسواق والحركة التجارية.

علاقة القرار بالتوقيت الصيفي 2026

يأتي هذا التعديل بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي، والذي بدأ العمل به مؤخرًا عبر تقديم الساعة 60 دقيقة، وفقًا للقانون المنظم لذلك.

مواعيد غلق المحلات والمولات

حددت وزارة التنمية المحلية المواعيد الجديدة للمحال والمراكز التجارية كالتالي:

فتح المحال والمولات: من 7 صباحًا

الغلق: من 10 مساءً حتى 11 مساءً حسب طبيعة المنطقة

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات

تبدأ العمل: من 5 صباحًا

الغلق: 12 منتصف الليل

استمرار خدمات التيك أواي والتوصيل: 24 ساعة

مواعيد الورش والأعمال الحرفية

العمل من 8 صباحًا حتى 6 مساءً

مع الالتزام بضوابط المناطق السكنية

أنشطة تعمل على مدار 24 ساعة

تشمل الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق:

المخابز

السوبر ماركت

البقالة

الصيدليات

أهداف القرار

يهدف تطبيق المواعيد الجديدة إلى تحقيق توازن بين تنشيط الاقتصاد والحفاظ على النظام العام، مع تقليل الزحام وتوفير مرونة أكبر للأنشطة التجارية خلال فصل الصيف.

