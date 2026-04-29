إجازة 3 أيام للبنوك في مصر وتوقف التعاملات وعودة العمل الأحد 10مايو

في قرار يهم ملايين العملاء داخل القطاع المصرفي، أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر لمدة 3 أيام متتالية، تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال، ما يترتب عليه توقف كامل للخدمات داخل الفروع، مع التأكيد على استئناف العمل بشكل طبيعي عقب انتهاء الإجازة.



تفاصيل القرار: أوضح البنك المركزي أن الإجازة الرسمية تشمل جميع البنوك في أنحاء الجمهورية، حيث تتوقف الفروع عن استقبال العملاء خلال الفترة المحددة، على أن تعود للعمل وفق المواعيد الرسمية المعتادة بعد انتهاء العطلة.



تبدأ الإجازة: الخميس 7 مايو 2026

تستمر حتى: السبت 9 مايو 2026

سبب الإجازة: الاحتفال بعيد العمال + الإجازة الأسبوعية



عودة العمل: صباح الأحد 10 مايو 2026



تأثير الإجازة على العملاء: ومن المتوقع أن تشهد البنوك حالة من الضغط والازدحام النسبي فور العودة للعمل، نتيجة تراكم بعض المعاملات المالية خلال فترة التوقف، وهو ما يستدعي من العملاء التخطيط المسبق لإنجاز معاملاتهم قبل بدء الإجازة.



الخدمات المتاحة خلال الإجازة: ورغم توقف العمل داخل الفروع، لن تتوقف الخدمات المصرفية بالكامل، حيث يمكن للعملاء الاعتماد على القنوات الرقمية في تنفيذ معاملاتهم، ومنها:



تطبيقات الموبايل البنكي

خدمات الإنترنت البنكي

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

المحافظ الإلكترونية

وتتيح هذه الوسائل إجراء عمليات مثل التحويلات المالية، دفع الفواتير، متابعة الحسابات، وإتمام العديد من المعاملات بسهولة وعلى مدار الساعة.



أهمية التحول الرقمي: تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة والبنوك نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في تقليل الضغط على الفروع وتسهيل حصول العملاء على الخدمات في أي وقت ومن أي مكان.



خلاصة: يمثل تعطيل البنوك لمدة 3 أيام إجراءً تنظيميًا مرتبطًا بالإجازات الرسمية، مع استمرار تقديم الخدمات عبر القنوات الإلكترونية، بينما تعود جميع الفروع للعمل بشكل طبيعي اعتبارًا من صباح الأحد 10 مايو 2026.