حد السحب اليومي من ATM وإنستاباي 2026.. قرارات البنك المركزي ورسوم السحب بين البنوك

حد السحب النقدي.. زاد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بمعرفة حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي، خاصة بعد قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بتثبيت أسعار الفائدة، والتي دفعت الكثيرين للبحث عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالسحب اليومي والرسوم المفروضة على العمليات البنكية.



الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM



وفقًا لآخر بيانات البنك المركزي المصري، تم تحديد الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) عند 30 ألف جنيه مصري، وهو الحد المطبق على جميع البنوك العاملة داخل السوق المحلية.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم عمليات السحب النقدي وتسهيل حصول العملاء على أموالهم بشكل آمن ومنظم، مع تقليل الضغط على الفروع البنكية.



رفع حد السحب من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه



وفي خطوة سابقة، قرر البنك المركزي خلال شهر أبريل الماضي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من داخل فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا بدلًا من 150 ألف جنيه، وهو ما يمثل زيادة كبيرة تهدف إلى تيسير المعاملات المالية للعملاء، خاصة لأصحاب الأعمال والشركات.



حدود السحب والتحويل عبر تطبيق إنستاباي



يُعد إنستاباي من أبرز التطبيقات الرقمية المستخدمة في مصر حاليًا لتحويل الأموال بشكل فوري، حيث يتيح إجراء المعاملات البنكية بسهولة وسرعة.

وبحسب القواعد المنظمة للتطبيق، يبلغ الحد الأقصى للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه، وهو ما يوفر مرونة كبيرة للمستخدمين في إدارة أموالهم.



رسوم السحب من ماكينات ATM بين البنوك



تفرض البنوك رسومًا على عمليات السحب النقدي في حال استخدام بطاقة “فيزا” صادرة من بنك مختلف عن البنك الذي تتبع له ماكينة الصراف الآلي، بينما يتم السحب مجانًا عند استخدام ماكينة تابعة لنفس البنك.



وجاءت رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM لغير العملاء في عدد من البنوك كالتالي:



بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 5 جنيهات

بنك الاستثمار العربي: 3 جنيهات

بنك كريدي أجريكول: 6 جنيهات

بنك أبوظبي الأول: 5 جنيهات

بنك التعمير والإسكان: 5 جنيهات

البنك التجاري الدولي: 7 جنيهات

بنك القاهرة: 5 جنيهات

بنك مصر: 5 جنيهات

البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات



متى يتم فرض رسوم السحب؟



يتم فرض رسوم السحب النقدي فقط عند استخدام ماكينة صراف آلي تابعة لبنك مختلف عن البنك المصدر للبطاقة، بينما تظل الخدمة مجانية في حالة السحب من ماكينة تابعة لنفس البنك، وهو ما يدفع العديد من العملاء للبحث عن أقرب ماكينة تتبع بنكهم لتجنب الرسوم.



نصائح مهمة لتقليل رسوم السحب



ينصح الخبراء بضرورة التخطيط الجيد لعمليات السحب لتقليل عدد المرات التي يتم فيها استخدام ماكينات ATM لبنوك مختلفة، بالإضافة إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية مثل إنستاباي لتقليل التكاليف.

كما يُفضل متابعة التحديثات الدورية التي يصدرها البنك المركزي المصري بشأن حدود السحب والرسوم، لضمان إدارة أفضل للمعاملات المالية اليومية.